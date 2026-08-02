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جابجایی ۴۳۸ هزار تُن کالا از خط‌آهن خواف-هرات در ۴ ماه

جابجایی ۴۳۸ هزار تُن کالا از خط‌آهن خواف-هرات در ۴ ماه
کد خبر : 1821361
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مسئولان ایستگاه خط آهن روزنک هرات اعلام کردند: در چهار ماه نخست امسال، ۴۳۸ هزار تُن کالا از طریق این خط آهن جابجا شده است.

به گزارش ایلنا، مولوی غلامعلی محمدی مسئول خط آهن روزنک هرات گفت: انواع کالا‌های تجارتی از جمله سیمان، آهن‌آلات، مواد نفتی و سایر کالا‌های مورد نیاز بازار از طریق این مسیر جابه‌جا می‌شود.

وی افزود: با گسترش فعالیت‌های این خط، برای حدود ۳۰۰ تن به صورت مستقیم زمینه کار فراهم شده است و تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت انتقال کالا و بهبود خدمات ادامه دارد.

بر اساس آمار، در مجموع سال گذشته ۶۴۲ هزار تُن کالا از طریق این مسیر انتقال یافته بود، در حالی که تنها در چهار ماه نخست سال جاری ۴۳۸ هزار تُن کالا جابه‌جا شده است.

این آمار نشان می‌دهد که در صورت ادامه این روند، میزان انتقال کالا در پایان سال جاری می‌تواند از آمار سال گذشته نیز فراتر رود. کارگران این خط آهن نیز از فراهم شدن فرصت‌های کاری ابراز خرسندی کرده و امیدوارند با افزایش انتقالات، فرصت‌های شغلی بیشتری برای جوانان فراهم شود.

 

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