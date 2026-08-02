طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی، ارتباطی با تغییر قیمت بنزین ندارد
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: اجرای طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی، هیچ ارتباطی با تغییر قیمت بنزین یا تغییر سهمیه سوخت ندارد و صرفاً شیوه محاسبه و تخصیص یارانه سوخت را تغییر میدهد.
به گزارش ایلنا، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه «میز اقتصاد» با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی استفاده از کارت بانکی برای سوختگیری گفت: این طرح سالها در دستور کار کشور قرار داشت، اما به دلیل نبود هماهنگی بین دستگاههای مسئول اجرایی نشده بود و اکنون با همکاری مشترک دستگاهها وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: اجرای طرح انتقال سهمیه یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، در چارچوب قانون بودجه آغاز شده است، فلسفه اصلی اجرای این طرح مشخص شدن مصرف سوخت در کشور است و این موضوع اصلاح قیمتی نیست.
زمانیان تصریح کرد: اجرای این طرح، امکان شفاف تر شدن الگوی مصرف سوخت و تقویت ابزارهای حکمرانی و سیاستگذاری برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت را فراهم میکند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این طرح هیچ ارتباطی با تغییر قیمت بنزین یا تغییر سهمیه سوخت ندارد و صرفاً شیوه محاسبه و تخصیص یارانه سوخت را تغییر میدهد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: فرآیند اجرای این طرح به صورتی است که افراد کماکان از کارت سوخت استفاده میکنند و سوختگیری تغییری نمیکند، تنها در موقع پرداخت، نحوه تخصیص یارانه از کارت سوخت به شبکه بانکی منتقل میشود.
زمانیان درباره نحوه محاسبه هزینه سوخت افزود: هنگام پرداخت، میزان سوختگیری در سامانه بانکی ثبت و بر اساس سهمیه و استحقاق هر فرد، قیمت بنزین بهصورت خودکار محاسبه میشود؛ بنابراین اگر فردی بخشی از سهمیه یارانهای و بخشی از سهمیه آزاد را مصرف کرده باشد، سامانه بدون نیاز به چند مرحله سوختگیری، مبلغ نهایی را محاسبه خواهد کرد.