تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک و اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید محمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای اعلام کرد: با عنایت به مصوبه شماره ۶۵۸۸۲/۴۴۹۰۲ دبیر هیات دولت، مهلت ارائه اظهارنامه درآمد املاک موضوع ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و اظهارنامه ماده ۵۷ قانون مذکور مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق تمدید شد.
بر اساس این گزارش، مودیان محترم مالیاتی مشمول این قانون تا پایان شهریورماه سالجاری فرصت دارند نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند.
بر اساس ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیان مکلفند اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک خود را به انضمام مدارک مربوط ارائه و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
بر اساس ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم نیز، اشخاص حقیقی که هیچگونه درآمدی بجز درآمد مستغلات ندارند مکلفند اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهای که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور معرفی میشود ارائه کنند و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند.
گفتنی است، تمدید مهلت ارائه این اظهارنامهها به درخواست و پیگیری سازمان امور مالیاتی کشور و با موافقت مراجع ذیربط و با هدف تسهیل تکالیف قانونی مودیان در شرایط فعلی کشور صورت گرفته است.