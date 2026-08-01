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۳ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی دیدار کردند

۳ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد کشاورزی دیدار کردند
کد خبر : 1821227
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​سه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و دغدغه‌های بخش کشاورزی را بررسی و درباره راهکارهای توسعه این بخش تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر، رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم و عبدالغفور امان‌زاده نماینده مردم گرگان و آق‌قلا، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی دیدار و گفت‌وگو کردند. 

در این دیدار، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه کشاورزی، روند اجرای برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و دغدغه‌های بهره‌برداران، تولیدکنندگان و کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت و طرفین درباره راهکارهای تقویت تولید، رفع موانع موجود و ارتقای خدمات‌رسانی به بخش کشاورزی تبادل نظر کردند. 

همچنین در این نشست، بر ضرورت تداوم تعامل و هم‌افزایی میان مجلس شورای اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی برای پیگیری مطالبات بخش کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای این بخش تأکید شد.

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