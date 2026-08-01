به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، کسری نوری که پیش از این سرپرستی این شرکت را بر عهده داشت، با صدور حکم سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع عمومی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران ، به سمت عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل این شرکت منصوب شد.

در حکم وزیر صمت بر بهره گیری از توانمندی‌های بالفعل و بالقوه کشور و اتخاذ تصمیمات اصولی و راهگشا با همکاری همه بخش های مرتبط در وزارت صمت و سایر نهادهای حاکمیتی ،دولتی و بخش خصوصی برای تحقق اهداف و ماموریت های شرکت در خدمت به مردم و کسب کارها تاکید شده است.

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