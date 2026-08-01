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تأمین برق پایدار و کاهش محدودیت شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز

تأمین برق پایدار و کاهش محدودیت شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز
کد خبر : 1821195
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معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از کاهش محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز به یک روز در هفته خبر داد و گفت: با هماهنگی انجام‌شده برای شبکار شدن برخی صنایع، پیش‌بینی می‌شود طی ۳ تا ۴ هفته آینده، محدودیت‌های برق به‌طور کامل برطرف شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به نقش حیاتی بخش خصوصی در صنعت برق، از کاهش محدودیت‌های برق شهرک‌های صنعتی و اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق پایدار صنایع خبر داد.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد تولید برق کشور و تمامی عملیات تعمیر و نگهداری خطوط و پست‌های انتقال توسط فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: از اواسط هفته گذشته، محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از ۲ روز به ۱ روز در هفته کاهش یافته است. همچنین محدودیت برق صنایع فولادی (تولید اسلب) برای فعالیت در شیفت شب برداشته شده است.

وی افزود: با هماهنگی انجام‌شده برای شبکار شدن برخی صنایع (مانند سیمان و نورد)، پیش‌بینی می‌شود طی ۳ تا ۴ هفته آینده، محدودیت‌های برق به‌طور کامل برطرف شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به فرصت ویژه سرمایه‌گذاری در صنعت برق تصریح کرد: فضای بسیار جذابی از طریق «تابلوی برق سبز و آزاد» برای بخش خصوصی فراهم شده است؛ بازاری که تقاضای قطعی برای خرید برقِ نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر در آن وجود دارد و وزارت نیرو از آن کاملاً استقبال می‌کند.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: حرکت به‌سمت تولید بیشتر و تقویت زیرساخت‌های انرژی با مشارکت فعال بخش خصوصی در حال انجام است.

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