صرفه جویی ۲۰۰ مگاواتی ادارات شهر تهران در گرم ترین روز سال

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با اعلام صرفه جویی حدود ۲۰۰ مگاواتی ادارات شهر تهران در ساعات اوج مصرف برق گرم ترین روز سال گفت: بررسی عملکرد ادارات و دستگاه های اجرایی و عمومی شهر تهران نشان می دهد ساختمان های وزارت خانه ها با حداکثر کاهش مصرف برق، تاکنون موفق شده اند در بین دستگاه های و نهادهای عمومی و اداری شهر تهران، سرآمد و ممتاز شوند.

"کامبیز ناظریان" ضمن قدردانی از همکاری مناسب غالب سازمان ها و ادارات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که همراهی مناسبی در اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق داشته اند یادآور شد سهم بخش اداری در مصرف برق شهر تهران قابل توجه است به همین دلیل همراهی ادارات و نهادهای عمومی می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش بار شبکه برق پایتخت و نیز کشور داشته باشد.

وی همکاری مشترکان اداری پایتخت را در اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر الزام به کاهش مصرف برق بخش اداری، قابل تقدیر ارزیابی کرده و سرآمد شدن وزارت خانه ها در مدیریت مصرف برق را نشان از اهمیت و تاکید ویژه بدنه دولت بر بهینه سازی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی دانست و یادآور شد: بهینه سازی مصرف نه لزوما به معنای کم مصرف کردن بلکه به معنای مدیریت صحیح فرآیند مصرف انرژی است و این مهم نه تنها منجر به کاهش ناترازی انرژی در کشور می شود بلکه آثار مثبت زیست محیطی را نیز به همراه داشته و همچنین از فرسودگی و آسیب به ساختار فنی و تجهیزات شبکه برق کشور نیز تا حد زیادی جلوگیری می کند.

شایان ذکر است از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری روند مصرف برق ادارات و نهادهای عمومی شهر تهران به صورت لحظه ای توسط سامانه های هوشمند برخط شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حال رصد و پایش است.

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