به گزارش ایلنا از وزارت نفت، سعید پاک‌سرشت، بیان کرد: اگر بخواهیم واقع‌بینانه و بدون تعارف صحبت کنیم، مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز باید درباره آن سخن گفت، ناترازی انرژی است.

وی افزود: امروز بیش از ۷۰ درصد نیاز انرژی کشور از طریق گاز تأمین می‌شود و وقتی بیش از ۷۰ درصد انرژی یک کشور به یک حامل وابسته می‌شود، در واقعیت همه بخش‌ها به آن گره می‌خورند.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران گفت: باید بپذیریم که در مقاطعی از گذشته، سبد انرژی کشورمان به‌شکل متوازن طراحی نشده است و نتیجه این رویکرد امروز خود را در قالب ناترازی نشان می‌دهد. گاز طبیعی دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی بار اصلی سبد انرژی کشور را بر دوش بکشد.

گاز باید بیشتر در خدمت تولید و اشتغال باشد

پاک‌سرشت افزود: گاز طبیعی حامل ارزشمند و پاکی است، مسئله این است که نباید تقریباً همه نیازهای انرژی کشور را بر دوش یک حامل قرار داد. وقتی گاز وارد صنعت می‌شود، تولید شکل می‌گیرد، اشتغال ایجاد می‌شود، ارزش افزوده به وجود می‌آید و درنهایت اقتصاد کشور منتفع می‌شود.

وی گفت: به‌طور تقریبی می‌توان گفت یک‌سوم گاز کشور به نیروگاه‌ها می‌رود، یک‌سوم در اختیار صنایع قرار می‌گیرد و یک‌سوم نیز در بخش خانگی، تجاری و عمومی مصرف می‌شود.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران درباره ارتباط راه عمومی و گازرسانی، افزود: رفاه فقط به معنای لوله‌کشی گاز نیست. ممکن است در یک منطقه توسعه شبکه گاز توجیه‌پذیر باشد، اما در منطقه‌ای دیگر استفاده از برق، انرژی‌های تجدیدپذیر یا سایر راهکارها اقتصادی‌تر و منطقی‌تر باشد.

پاک‌سرشت گفت: هدف اصلی از اصلاح تعرفه‌ها، مدیریت مصرف و کاهش ناترازی گاز است، نه تأمین منابع بودجه‌ای دولت. نظام تعرفه‌گذاری کاملاً پلکانی طراحی شده است و در اکنون حدود ۷۰ درصد مشترکان در پله نخست مصرف قرار دارند که خوش‌مصرف به شمار می‌آیند.

وی گفت: حدود ۱۸ درصد در پله دوم، ۱۰ درصد در پله سوم و تنها ۲ درصد از مشترکان در پله چهارم یا گروه بسیار پرمصرف قرار می‌گیرند. هدف این است که کسانی که بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند، هزینه واقعی‌تری بابت مصرف خود بپردازند. یکی از اقدام‌هایی که در حال نهایی‌شدن است، ارائه قبض شفاف گاز است.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران افزود: مشترک می‌تواند به‌صورت دقیق مشاهده کند چه مقدار مصرف در هر پله داشته، هر بخش از مصرف با چه تعرفه‌ای محاسبه شده و مبلغ هر پله چقدر است.

بهینه‌سازی؛ مهم‌ترین مسیر کاهش ناترازی

پاک‌سرشت گفت: اگر بخواهم فقط یک راهکار را به‌عنوان مهم‌ترین مسیر کاهش ناترازی معرفی کنم، آن راهکار بهینه‌سازی مصرف است. ما نمی‌توانیم فقط به افزایش تولید تکیه کنیم، هرچقدر هم تولید افزایش پیدا کند، اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، دوباره با کمبود روبه‌رو خواهیم شد.

وی ادامه داد: زمستان پارسال به‌طور میانگین با روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز روبه‌رو بودیم. در جریان جنگ تحمیلی سوم، چهار پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در یک مقطع روزانه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایش گاز کشور از چرخه خارج شد. وقتی کل تولید روزانه گاز کشور کمتر از ۹۰۰ میلیون مترمکعب است، ازدست‌رفتن چنین ظرفیتی عدد بسیار بزرگی به شمار می‌آید و بر تأمین گاز زمستان اثر می‌گذارد.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران افزود: برنامه این است که در قالب چهار مرحله بازگردانی زودهنگام، حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیون مترمکعب در روز از این ظرفیت را تا زمستان امسال و اوایل سال آینده دوباره وارد چرخه کنیم.

بازگشت کامل ظرفیت پالایش زمان‌بر است

پاک‌سرشت گفت: بازگشت کامل ظرفیت آسیب‌دیده زمان‌بر است و حداقل ۲ تا ۲ سال و نیم زمان نیاز دارد تا به شرایط پیش از حادثه برسیم. زمستان امسال، افزون‌بر ناترازی معمول، با کمبود ناشی از این آسیب نیز روبه‌رو هستیم و به همین دلیل همراهی مردم در مدیریت مصرف اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

وی گفت: اولویت قطعی، تأمین نیاز داخل کشور است. صادرات گاز در شرایط کنونی در حداقل ممکن انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه محدودیت، تأمین گاز مشترکان داخلی بر هر موضوع دیگری مقدم خواهد بود.

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