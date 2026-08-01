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آغاز اجرای آزمایشی استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری

آغاز اجرای آزمایشی استفاده از کارت بانکی برای سوخت‌گیری
کد خبر : 1821135
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معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: طرح انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی وارد مرحله اجرا شده و به تدریج در سراسر کشور گسترش می‌یابد.

به گزارش ایلنا، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آغاز اجرای طرح انتقال یارانه سوخت به کارت بانکی گفت: این طرح در راستای مصوبه مجلس و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی به مرحله اجرا رسیده و به‌تدریج در سراسر کشور توسعه خواهد یافت.

وی  با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: این طرح سال‌ها در دستور کار کشور قرار داشت، اما به دلیل نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول اجرایی نشده بود و اکنون با همکاری مشترک دستگاه‌ها وارد مرحله اجرا شده است.

زمانیان، هدف اصلی این طرح را شناسایی دقیق بهره‌برداران یارانه سوخت بیان کرد و گفت: تاکنون در بسیاری از موارد مشخص نبود چه افرادی از یارانه سوخت استفاده می‌کنند و همین موضوع زمینه بروز قاچاق و نشت مصرف را فراهم کرده بود. با اجرای این طرح، استفاده‌کننده واقعی سوخت از طریق کارت بانکی شناسایی می‌شود و یارانه بر اساس استحقاق همان فرد محاسبه می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در این طرح، حتی اگر سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه یا کارت سوخت خودروی شخص دیگری انجام شود، یارانه سوخت بر مبنای کارت بانکی فرد استفاده‌کننده محاسبه می‌شود و در نتیجه امکان سوءاستفاده از کارت‌های سوخت به حداقل خواهد رسید.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازی به تغییر در فرآیند سوخت‌گیری یا نصب تجهیزات جدید ندارد، افزود: معماری جایگاه‌های سوخت بدون تغییر باقی می‌ماند و این طرح بدون تحمیل هزینه جدید به مردم یا حاکمیت قابل اجراست.

زمانیان درباره نحوه محاسبه هزینه سوخت گفت: هنگام پرداخت، میزان سوخت‌گیری در سامانه بانکی ثبت و بر اساس سهمیه و استحقاق هر فرد، قیمت بنزین به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود؛ بنابراین اگر فردی بخشی از سهمیه یارانه‌ای و بخشی از سهمیه آزاد را مصرف کرده باشد، سامانه بدون نیاز به چند مرحله سوخت‌گیری، مبلغ نهایی را محاسبه خواهد کرد.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اجرای این طرح هیچ ارتباطی با تغییر قیمت بنزین یا تغییر سهمیه سوخت ندارد و صرفاً شیوه محاسبه و تخصیص یارانه سوخت را تغییر می‌دهد.

زمانیان با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این طرح در تعدادی از جایگاه‌های سوخت تهران گفت: مشمولان به‌صورت مرحله‌ای و پس از اطلاع‌رسانی رسمی و ارسال پیامک به سامانه اضافه می‌شوند و آموزش‌های لازم از طریق رسانه‌ها در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

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