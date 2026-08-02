عضو هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت:
خبر انحلال شرکت سرمایهگذاری اهداف کذب است/ وارد بازیهای سیاسی نمیشویم/ ناترازی منابع و مصارف، مهمترین چالش صندوق است
عضو هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، مهمترین چالش این صندوق را افزایش شکاف میان جریان ورودی و خروجی منابع عنوان کرد و گفت: در حالی که تعداد بازنشستگان سالبهسال افزایش مییابد، جذب نیروی جدید متناسب با این روند انجام نمیشود. وی همچنین خبر انحلال شرکت سرمایهگذاری اهداف را تکذیب کرد و افزود: تنوعبخشی به سرمایهگذاریها، کاهش مداخلات سیاسی و تکیه بر مدیران متخصص در دستور کار هیات رئیسه جدید قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کامل مصاحبه بهزاد شمسی عضو اصلی هیئترئیسه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت به این شرح است:
در حال حاضر، شما مهمترین چالش پیش روی صندوق را چه میدانید؟
مهمترین چالش صندوق این است که جریان ورودی و جریان خروجی آن سالبهسال به زیان صندوق در حال تغییر است. به این معنا که در شرایطی قرار داریم که استخدام نیروی جدید انجام نمیشود، اما تعداد بازنشستگان به طور مستمر در حال افزایش است. این موضوع یکی از مهمترین مشکلات صندوق به شمار میرود.
موضوع مهم دیگر، سرمایهگذاریهای صندوق است. بخشی از سرمایهگذاریها به شکل صحیح انجام نشده و حتی سرمایهگذاریهایی که صورت گرفته نیز بهدرستی مدیریت نشدهاند. طبیعی است که چنین وضعیتی باعث کاهش جریان عایدی صندوق و افت درآمدهای آن میشود.
فرمودید سرمایهگذاریها بهدرستی انجام نشده است. لطفاً بیشتر توضیح میدهید؟
موضوعی که اکنون وجود دارد این است که جریان خروجی صندوق، یک جریان تقریباً ثابت و مستمر است. صندوق باید به صورت دائمی مستمری پرداخت کند و این پرداختها معمولاً نوسان زیادی ندارند، مگر آنکه افزایشهای سالانه اعمال شود. بنابراین، منطقی است که جریان عایدی صندوق نیز تا حد امکان از ثبات برخوردار باشد.
اگر تمام سرمایهگذاریهای صندوق در یک رشته یا صنعت متمرکز شود، در صورت بروز بحران در همان حوزه، صندوق نیز با مشکل مواجه خواهد شد. از منظر مدیریت ریسک، راهکار صحیح این است که سرمایهگذاریها متنوع شوند؛ به گونهای که کواریانس یا همبستگی میان بازده سرمایهگذاریها در مجموع تا حد امکان به سمت صفر میل کند.
به بیان دیگر، اگر یکی از حوزههای سرمایهگذاری با بحران روبهرو شد، دستکم چهار یا پنج حوزه دیگر وجود داشته باشد که بتوانند کاهش درآمد آن بخش را جبران کنند. اصل هدف از این رویکرد نیز همین متنوعسازی سرمایهگذاریها از منظر مدیریت ریسک است.
آیا در این روند شرکتهای زیانده نیز واگذار خواهند شد؟
شرکتهای زیانده باید اصلاح شوند. شخصاً با واگذاری گسترده شرکتها موافق نیستم. تا جایی که امکان داشته باشد، باید از واگذاریهایی که منجر به ایجاد بیکاری میشود، پرهیز کنیم، زیرا لازم است ملاحظات اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، رویکرد ما این نیست که شرکتها را واگذار کنیم، بلکه باید آنها را به سمت اقتصادی شدن هدایت کنیم. همچنین لازم است بهتدریج نقش افراد و ملاحظات سیاسی در مدیریت شرکتها کاهش یابد و در مقابل، از مدیران متخصص و تکنوکرات بیشتر استفاده شود.
در فضای مجازی برخی شایعات درباره انحلال شرکت سرمایهگذاری اهداف و تقسیم آن به ۱۱ هلدینگ مطرح شده، آیا چنین موضوعی صحت دارد؟
خیر، چنین موضوعی صحت ندارد و شایعه است.
تا جایی که در خبرها آمده شرکت سرمایه گذاری اهداف در طول سالهای اخیر به سمت سرمایهگذاری در بخشهای دیگر اقتصاد غیر از بحث انرژی هم حرکت کرده، آیا شما هم همین هدف را دنبال میکنید؟
هدف این است که الگوی سرمایهگذاری صندوق به سمت کسبوکارهایی حرکت کند که همبستگی درآمد آنها با صنعت انرژی بالا نباشد. به عبارت دیگر، اگر بخش انرژی با بحران یا رکود مواجه شد، دستکم دو یا چند صنعت دیگر وجود داشته باشند که بتوانند برای صندوق درآمد ایجاد کنند.به همین دلیل، سرمایهگذاری در حوزههایی مانند صنایع دارویی، صنایع غذایی، صنایع مالی بهویژه بانکها، صنعت و معدن و همچنین بخش کشاورزی از جمله گزینههایی است که میتواند به متنوع شدن سبد سرمایهگذاری و کاهش ریسک صندوق کمک کند.
این رویکرد متنوعسازی سرمایهگذاریها به طور مستقیم در بهبود وضعیت بازنشستگان صنعت نفت نیز تأثیر خواهد داشت، هرچه وضعیت اقتصادی صندوق و بازدهی سرمایهگذاریهای آن بهبود پیدا کند، آثار مثبت آن نیز به بازنشستگان منتقل خواهد شد.
الان مهمترین اولویتی که در صندوق پیگیری میکنید، چیست؟
در حال حاضر، موضوعی که بیشتر دنبال میکنیم، تأکیدی است که آقای وزیر بر ایجاد اشتغال برای جوانان داشتهاند. به همین دلیل تلاش میکنیم بهتدریج زمینه را برای جایگزینی نیروهای جوان با افرادی که بازنشسته شدهاند و از مزایای بازنشستگی برخوردار هستند، فراهم کنیم.سعی ما این است که زمینه حضور بیشتر نیروهای جوان را فراهم کنیم تا آرامش بیشتری در سیستم ایجاد شود.
موضوع دوم، تخصصگرایی است. امروز تعداد زیادی از فارغالتحصیلان دانشگاهی در کشور حضور دارند که به دنبال شغل هستند و از توانمندی، انگیزه و ظرفیت بالایی برخوردارند. این افراد میتوانند ایدههای جدید ارائه دهند، خلاقیت داشته باشند و کارهای نو انجام دهند. در مجموع، هدف ما این است که بهرهوری در صندوق افزایش پیدا کند و افرادی وارد مجموعه شوند که انگیزه فعالیت و خلق ارزش داشته باشند. طبیعی است فردی که ۶۵ یا ۷۰ سال سن دارد، مانند یک نیروی جوان انگیزهای برای ایجاد تحول و انجام کارهای جدید ندارد. در مقابل، یک جوان ۲۵، ۳۰ یا ۳۵ ساله تمایل دارد چیزی خلق کند، تواناییهای خود را نشان دهد و خودش را اثبات کند. بنابراین، این رویکرد در نهایت به افزایش بهرهوری صندوق کمک خواهد کرد.
این به معنای جابجایی اتوبوسی افراد در صندوق هست؟
خیر، قرار نیست وارد بازیهای سیاسی شویم. واقعاً قصد نداریم چنین رویکردی داشته باشیم. کشور به اندازه کافی از فضای سیاسی آسیب دیده و دیگر جای بازیهای سیاسی نیست. اساساً هدف ما هم ورود به حاشیههای سیاسی نیست.
واقعیت این است که ما از افراد متعلق به طیفهای مختلف استفاده کردهایم. ملاک ما وابستگی سیاسی نیست؛ هر فردی که تخصص، توانایی و شایستگی لازم را داشته باشد، فارغ از اینکه به کدام جریان فکری یا سیاسی تعلق دارد، باید به تیم ما بیاید. ما به دنبال استفاده از نیروهای متخصص هستیم و معیار اصلی ما تخصص و کارآمدی است، نه گرایشهای سیاسی.