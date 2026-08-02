یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
خبر خوب از دریاچه ارومیه؛ ثبت رکوردی جدید در ۱۰ سال اخیر/ پیشبینی ثبت حجم آب بیسابقه در پاییز
مدیر دفتر تلفیق و برنامهریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به بهبود تراز و افزایش چشمگیر وسعت دریاچه در نتیجه بارشهای مطلوب و رهاسازیها گفت: پایداری این وضعیت مستلزم توقف برداشتهای غیرمجاز و اجرای کاهش ۴۰ درصدی سهم کشاورزی حوضه است.
سعید عیسیپور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار داشت: اکنون تراز دریاچه ۱۲۷۰.۹۳ و وسعت ۲۸۵۰ کیلومتر مربع است که رقم تراز در مقایسه با ۱۲۶۹.۸۰ متر سال گذشته یک متر و ۱۳ سانتی متر بالاتر و وسعت دریاچه نیز نسبت به ۶۰۶ کیلومتر مربع سال قبل حدود ۲۲۴۴ کیلومتر مربع بیشتر شده است.
ورودی ۴.۵ میلیارد مترمکعبی آب به حوضه آبریز ارومیه
وی ادامه داد: ابتدای سال آبی تراز دریاچه ۱۲۶۹.۵۰ متر و وسعت ۴۸۱ کیلومتر مربع بود که رقم تراز نسبت به ابتدای سال قبل یک متر و ۴۳ سانتیمتر و میزان وسعت نیز ۲۳۶۹ کیلومتر مربع بیشتر شده است.
مدیر دفتر تلفیق و برنامهریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه امسال به دلیل اینکه بارندگی خوبی داشتیم وضعیت دریاچه بهبود یافته است، اظهار داشت: اکنون در فصل تبخیر هستیم و تراز دریاچه کاهشی است اما نگرانی وجود ندارد، تبخیر بخشی از شرایط طبیعی است.
وی گفت: علاوه بر بارندگی؛ رهاسازی از سد کانیسیب با دبی حدود ۲۹ متر مکعب بر ثانیه نیز انجام میشود البته بخشی از این آب انتقالی توسط کشاورزان برداشت میشود که تقاضا میکنیم کشاورزان مراعات کنند چون این آب حقابه دریاچه است.
اوضاع رهاسازی
عیسیپور در ادامه با بیان اینکه دریاچه ارومیه در یک حوضه آبریز بسته واقع شده و تعداد ۱۲ رودخانه نسبتا بزرگ منبع اصلی تامینکننده حقابه این دریاچه هستند، گفت: بخشی از حقابه دریاچه از بارش مستقیم تامین میشود، امسال ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب وارد دریاچه شد که عمدتا از رودخانههای اصلی حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده است، همچنین حدود ۲ میلیارد متر مکعب از سد بوکان، ۱۷۰ میلیون متر مکعب از سد مهاباد و ۴۷۰ میلیون متر مکعب از تونل زاب رهاسازی صورت گرفت، از سد قرهچای، علویان و نهند در آذربایجان شرقی نیز مجموعا حدود ۷۰ میلیون متر مکعب رهاسازی داشتیم، بخشی هم از بارش مستقیم بوده است.
حقابه دریاچه نباید قربانی مصارف کشاورزی شود
وی بیان کرد: امسال آب مازادی از مسیر بارندگی مناسب در حوضه تولید شد و به سمت دریاچه روانه شد اما انتظار میرود این روند با برنامهریزی انجام شود یعنی اینگونه نباشد که فقط آب مازاد را به دریاچه ارسال کنیم، باید حقابه دریاچه هر سال حفظ شود یعنی اگر بارش نرمال حوضه کم شد برنامهریزی به گونهای باشد که مدیریت شود که از حقابه همه بخشها کم شود؛ نه اینکه مانند آنچه در سالهای قبل اتفاق میافتاد سهم کشاورزی و صنعت داده شود و فقط از سهم دریاچه کم شود.
مدیر دفتر تلفیق و برنامهریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره انسداد چاههای غیرمجاز تصریح کرد: برنامه سالانه برای انسداد چاههای غیرمجاز دنبال میشود اما به دلیل اینکه در سالهای قبل روند توسعه نامتوازن برنامهریزی شده و هنوز هم ادامه دارد؛ سرعت برداشت غیرمجاز کم شده اما متوقف نشده و هنوز در بالادست انجام میشود هرچند اقداماتی انجام میشود اما باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
هشدار به کشاورزان بالادست: حقابه دریاچه را برداشت نکنید!
وی ادامه داد: هماهنگی خوبی بین دستگاهها برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز و رساندن آب به دریاچه ارومیه در حال انجام است ولی این روند نباید منقطع باشد، باید طی یک برنامهریزی اصولی بین وزارتخانههای مرتبط مثل وزارت نیرو، جهاد کشاورزی پیگیری لازم صورت گیرد. به این ترتیب کاهش ۴۰ درصدی کشاورزی در این حوضه اجرایی شود تا حقابه دریاچه به طور کامل تامین شود، همچنین انتظار میرود بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه برنامهریزی تغییر الگوی کشت برای کاهش مصرف آب کشاورزی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز و اضافه برداشت از آبهای سطحی و زیرزمینی به صورت مستمر انجام شود.
وضعیت بیسابقه دریاچه ارومیه در ۱۰ سال اخیر
عیسیپور پیشبینی کرد که تا انتهای پاییز ۲ میلیارد و ۶۰۰ تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب در دریاچه داشته باشیم که این روند در ۱۰ سال اخیر مشاهده نشده است.
پیشبینی ثبت حجم آب بیسابقه در پاییز
وی همچنین با بیان اینکه پیشبینی شده بارشهای پاییز بهموقع است و بخشی از حجم آب در محیط دریاچه باقی خواهد ماند، ابراز امیدواری کرد که این روند افزایشی همیشه برقرار باشد.
مدیر دفتر تلفیق و برنامهریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: امسال به دلیل اینکه امیدی که در بهبود اوضاع دریاچه ایجاد شد، شاهد حضور تعداد زیادی از گردشگران از اقصی نقاط کشور در محدوده دریاچه بودهایم، اقداماتی هم جهت ساحلسازی و لجستیک برای جذب گردشگر انجام میشود، در هر حال امیدواریم روند بهبود اوضاع ادامه داشته باشد تا دریاچه ارومیه به آغوش میهن بازگردد.