به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ جعفر محمدنژاد سیگارودی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان اولویت مدیریت پسماند بر کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا و بازیافت است، اظهار کرد: بخش‌های ارزشمند زباله مانند کاغذ و پلاستیک باید وارد چرخه بازیافت شوند و بخش عمده پسماندهای آلی نیز می‌تواند به گاز و سپس انرژی تبدیل شود.

وی افزود: تنها بخشی از پسماند که امکان بازیافت یا استفاده مجدد از آن وجود ندارد و به‌ویژه پسماندهای خطرناک و بهداشتی، با رعایت الزامات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی می‌تواند در نیروگاه‌های زباله‌سوز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با بیان اینکه دفن اصولی پسماند نیز می‌تواند زمینه بهره‌برداری از گازهای حاصل از محل‌های دفن را فراهم کند، تصریح کرد: مدیریت صحیح شیرابه و جلوگیری از نفوذ آن به منابع آب و خاک، از الزامات اساسی در این حوزه است.

محمدنژاد سیگارودی همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی ساتبا گفت: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، بالاترین نرخ خرید تضمینی برق را به نیروگاه‌های زیست‌توده و پسماند اختصاص داده و برای پروژه‌های اجراشده در مناطق شمالی کشور نیز مشوق‌های بیشتری در نظر گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود حمایت‌های حداکثری وزارت نیرو و ساتبا، توسعه این نیروگاه‌ها نیازمند همراهی دستگاه‌های متولی مدیریت پسماند است تا از طریق تأمین پسماند، پرداخت «گیت‌فی» و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم شود.

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