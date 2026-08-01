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توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده نیازمند تکمیل زنجیره مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ است

توسعه نیروگاه‌های زیست‌توده نیازمند تکمیل زنجیره مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ است
کد خبر : 1821074
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معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند مدیریت پسماند در کشور گفت: بهره‌گیری از زباله برای تولید برق، مستلزم تکمیل زنجیره تفکیک از مبدأ، بازیافت و استفاده از فناوری‌های مناسب است و زباله‌سوزی نباید به عنوان نخستین راهکار مدیریت پسماند تلقی شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو؛ جعفر محمدنژاد سیگارودی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان اولویت مدیریت پسماند بر کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا و بازیافت است، اظهار کرد: بخش‌های ارزشمند زباله مانند کاغذ و پلاستیک باید وارد چرخه بازیافت شوند و بخش عمده پسماندهای آلی نیز می‌تواند به گاز و سپس انرژی تبدیل شود.

وی افزود: تنها بخشی از پسماند که امکان بازیافت یا استفاده مجدد از آن وجود ندارد و به‌ویژه پسماندهای خطرناک و بهداشتی، با رعایت الزامات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی می‌تواند در نیروگاه‌های زباله‌سوز مورد استفاده قرار گیرد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با بیان اینکه دفن اصولی پسماند نیز می‌تواند زمینه بهره‌برداری از گازهای حاصل از محل‌های دفن را فراهم کند، تصریح کرد: مدیریت صحیح شیرابه و جلوگیری از نفوذ آن به منابع آب و خاک، از الزامات اساسی در این حوزه است.

محمدنژاد سیگارودی همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی ساتبا گفت: سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، بالاترین نرخ خرید تضمینی برق را به نیروگاه‌های زیست‌توده و پسماند اختصاص داده و برای پروژه‌های اجراشده در مناطق شمالی کشور نیز مشوق‌های بیشتری در نظر گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود حمایت‌های حداکثری وزارت نیرو و ساتبا، توسعه این نیروگاه‌ها نیازمند همراهی دستگاه‌های متولی مدیریت پسماند است تا از طریق تأمین پسماند، پرداخت «گیت‌فی» و ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم شود.

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