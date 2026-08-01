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اعلام قیمت طلا و سکه امروز ١٠ مرداد ١۴٠۵

اعلام قیمت طلا و سکه امروز ١٠ مرداد ١۴٠۵
کد خبر : 1821060
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قیمت طلا و سکه امروز شنبه ١٠ مرداد ماه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ١٠ مرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۴٣ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٨ میلیون و ٧۵۶ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۵ میلیون تومان رسید . 

همچنین سکه جدید ١٨٨ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١٨۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩۵ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد.

 

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