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تداوم اقدامات حمایتی بانک صادرات ایران همزمان با پایداری سامانه‌ها/ جریمه اقساط تسهیلات در دوره اختلال حذف شد

تداوم اقدامات حمایتی بانک صادرات ایران همزمان با پایداری سامانه‌ها/ جریمه اقساط تسهیلات در دوره اختلال حذف شد
کد خبر : 1821030
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بانک صادرات ایران با هدف جلب رضایت مشتریان تسهیلاتی و دارندگان کارت‌های اعتباری، جریمه تاخیر در پرداخت اقساط مربوط به دوره ناپایداری سامانه‌ها را حذف کرد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با بازگشت تمامی سامانه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی و در راستای پاسخگویی مطلوب به خواسته‌های مشتریان، جریمه اقساط دارندگان کارت‌های اعتباری که مهلت بازپرداخت بدهی آنها در مدت‌زمان یکماهه ۲۳ خرداد تا ۲۳ تیرماه سال جاری معین شده بود، به شکل خودکار به حساب این گروه از مشتریان عودت داده شد.

همچنین جریمه تاخیر آندسته از دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌های قرض‌الحسنه با سررسید کمتر از ۲ ماه که همزمان با پایداری سامانه‌های بانک صادرات ایران تا پایان تیرماه سال جاری اقساط خود را پرداخت کرده‌اند، به‌طور سیستمی حذف شد.

بانک صادرات ایران با هدف برطرف‌کردن آثار ناشی از دوران اختلال سامانه‌ها و جلب رضایت مشتریان، اقدامات حمایتی متعددی انجام داده است که تمدید غیرحضوری و 3 ماهه انقضای سپهرکارت‌ها، سرعت‌بخشی به فرآیند اعطای تسهیلات، حذف جریمه اقساط عقب‌افتاده و به‌روزرسانی خدمات غیرحضوری در بستر نئوبانک سپینو بخشی از آن را شامل می‌شود. 

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