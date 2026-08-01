شناسایی ۱۷۶ هزار کارتخوان مشکوک به فرار مالیاتی
سخنگوی سازمان مالیاتی از اجرای پروژههای متعدد برای شناسایی فرار مالیاتی، اصلاح اینتاکدها خبرداد.
وی افزود: یکی از مهمترین این پروژهها، اصلاح فعالیت ثبتشده مؤدیان در پروندههای مالیاتی است. در برخی موارد، مؤدیان بهصورت سهوی یا عمدی، فعالیت اقتصادی خود را با اینتاکد یا عنوانی متفاوت از فعالیت واقعی ثبت کردهاند که با استفاده از اطلاعات و دادههای در اختیار سازمان، این موارد شناسایی میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در همین راستا، حدود ۱۷۶ هزار ابزار پرداخت (کارتخوان) شناسایی شده که نوع استفاده از آنها با فعالیت اقتصادی ثبتشده صاحبان آنها تطابق نداشته است. این موارد در حوزههای مختلف از جمله طلافروشان، پزشکان، آرایشگاههای زنانه و سایر مشاغل مشاهده شده است.
موحدیبکنظر تصریح کرد: در برخی پروندهها نیز ضریب سود فعالیت ثبتشده با واقعیت فعالیت اقتصادی مؤدی همخوانی ندارد و بررسی این موارد در دستور کار سازمان قرار گرفته است تا اطلاعات پروندهها اصلاح شود.
وی با بیان اینکه مقابله با فرار مالیاتی ابعاد گستردهای دارد، اظهار کرد: شناسایی شرکتهای صوری، رصد مؤدیانی که از اعتبار خرید غیرواقعی استفاده کردهاند و همچنین شناسایی موارد کماظهاری مالیات فروش در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از دیگر پروژههای مهم سازمان امور مالیاتی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: اطلاعات و دادههای قابل توجهی در اختیار این سازمان قرار دارد و از آنها برای شناسایی تخلفات، کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور استفاده میشود.