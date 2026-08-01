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پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی

پرداخت 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی
کد خبر : 1820976
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بانک کشاورزی در راستای حمایت از تولید و تامین امنیت غذایی کشور، در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه با بهره‌گیری از ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در قالب 1720 فقره تسهیلات به فعالان بخش کشاورزی و صنایع وابسته پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، این تسهیلات با هدف توسعه و تجهیز صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، حمایت از پرواربندی دام عشایر، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، اجرای روش های نوین آبیاری و انتقال آب و ... اختصاص یافته و تاثیر بسزایی در اشتغال‌زایی، کارآفرینی، توسعه اقتصادی پایدار، افزایش بهره‌وری و تحقق جهش تولید در این بخش داشته است.

رشد چشمگیر عملکرد بانک کشاورزی در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بیانگر عزم این بانک برای تسریع در تأمین مالی طرح‌های مولد، افزایش سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید کشاورزی و تقویت ظرفیت‌های تولیدی کشور است؛ رویکردی که نقش مهمی در توسعه پایدار بخش کشاورزی، تحقق اهداف کلان اقتصاد، ارتقای امنیت غذایی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه متوازن مناطق روستایی ایفا می‌کند.

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