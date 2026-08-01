تولید نفت خام آمریکا در ماه مه کاهش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز جمعه (نهم مرداد) نشان داد که تولید نفت خام این کشور در ماه مه نسبت به ماه آوریل حدود ۲ درصد کاهش یافته است.

براساس داده‌های این نهاد انرژی، میانگین تولید نفت خام آمریکا در ماه مه ​​۱۳ میلیون و ۷۱۰ هزار بشکه در روز بوده، درحالی‌که صادرات روزانه این کشور از ۵ میلیون و ۵۹۰ هزار بشکه به ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار بشکه رسیده است.

افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، مصرف نفت را در آمریکا تحت‌تأثیر قرار داده است. داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که مجموع تقاضای نفت خام و فرآورده‌های نفتی این کشور در ماه مه با بیش از ۳.۵ درصد کاهش به حدود ۲۰ میلیون و ۷۰ هزار بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۵ تاکنون است.

داده‌ها همچنین نشان داد که تقاضای سوخت آمریکا، که به‌طور عمده مربوط به گازوئیل می‌شود، در ماه مه به ۳ میلیون و ۵۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که پایین‌ترین مقدار را از ژوئن ۲۰۲۰ تاکنون ثبت کرده است.

گازوئیل یکی از فرآورده‌هایی است که به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شدیدترین افزایش قیمت را تجربه کرده، زیرا خاورمیانه عرضه‌کننده اصلی این سوخت و نوع نفت خام مناسب برای تولید آن است.

در همین حال، تولید ناخالص گاز طبیعی آمریکا در ماه مه به ۱۳۴ میلیارد فوت‌مکعب در روز کاهش یافت، درحالی‌که این کشور در ماه آوریل ۱۳۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون فوت‌مکعب و در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی ۱۳۶ میلیارد فوت‌مکعب گاز تولید کرده بود.

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