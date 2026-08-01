قیمت دلار و یورو مرکز مبادله ایران؛ امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا؛ امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۵۲ هزار و ۹۷۷ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۷۶ هزار و ۱۸۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۷۴ هزار و ۵۹۸ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۴۱ هزار و ۶۵۴ تومان و قیمت خرید حواله آن ۴۱ هزار و ۲۷۹ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه هزار و ۹۲۵ تومان و قیمت خرید حواله آن هزار و ۹۰۷ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۲ هزار و ۶۴۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۲ هزار و ۴۴۴ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۶۰۲ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۸۸ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۶ هزار و ۱۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۵ هزار و ۲۴۱ تومان است.

نرخ فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۱۰۶ هزار و ۴۴۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۰۵ هزار و ۴۸۷ تومان است.

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