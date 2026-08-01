به گزارش ایلنا، قیمت طلا در معاملات روز جمعه با افت حدود ۱.۳ درصدی مواجه شد که علت اصلی آن بازگشت دلار آمریکا از پایین‌ترین سطح یک‌ماهه خود بود. با این حال، انتشار داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار تورم در ایالات متحده و فروکش‌کردن گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش مجدد نرخ بهره، این فلز گرانبها را در مسیر ثبت نخستین رشد ماهانه طی ۵ ماه اخیر و بهترین عملکرد از ماه فوریه قرار داده است.

قیمت هر اونس طلا در معاملات لحظه‌ای (Spot) با ۱.۳ درصد کاهش به ۴۰۴۹.۸۳ دلار رسید. طلا در ساعات ابتدایی معاملات روز جمعه حتی افت نزدیک به ۲ درصدی را نیز تجربه کرده بود.

همچنین قیمت پیش‌فروش طلای آمریکا برای تحویل در ماه آگوست (مرداد) با ۱.۳ درصد کاهش، روی رقم ۴۱۰۷ دلار در هر اونس ایستاد.

با وجود این افت روزانه، طلا از ابتدای ماه جولای رشد کلی حدود ۱.۱ درصدی را ثبت کرده و به سوی ثبت بهترین عملکرد ماهانه خود از فوریه گذشته پیش می‌رود.

تأثیر فروکش‌کردن تورم بر تقویت بازار طلا

عامل اصلی پشتیبانی از طلا در طول ماه جاری، انتشار آمار تورمی پایین‌تر از حد انتظار در ایالات متحده بود. این موضوع معامله‌گران را بر آن داشت تا شرط‌بندی روی افزایش‌های بعدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش دهند. همچنین افت قیمت نفت در اواخر ماه تا سطوح پیش از تنش‌های نظامی اخیر میان ایران و آمریکا، فشار تورمی را تا حدی تعدیل کرد.

«هان تان»، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه بای‌بیت (Bybit)، در این رابطه اظهار داشت: «اگرچه طلا به پایان دادن به روند نزولی چهارماهه خود بسیار نزدیک شده، اما همچنان برای تثبیت قطعی و عبور کامل از سطح روانی ۴۰۰۰ دلار در هر اونس با چالش مواجه است.»

وی افزود که این فلز گرانبها کماکان بالاتر از کانال ۴۰۰۰ دلار از حمایت قوی برخوردار است، چرا که بازارها انتظار دارند کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، تمرکز بانک مرکزی را فراتر از شاخص‌های تورمی سنتی و تصمیمات فوری نرخ بهره گسترش دهد.

افت انتظارات برای افزایش نرخ بهره

اگرچه داده‌های منتشر شده در روز پنجشنبه از کاهش تورم آمریکا در ماه ژوئن حکایت داشت، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند تنش‌های جدید در خاورمیانه و نوسانات بازار انرژی می‌تواند این روند را با چالش موقت مواجه کند.

در همین حال، طبق ابزار CME FedWatch، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر اکنون به ۶۵ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که در هفته گذشته بالای ۸۰ درصد ارزیابی می‌شد.

از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا پس از افت سنگین ۲.۴ درصدی در روز پنجشنبه که بزرگ‌ترین افت روزانه آن از ژانویه ۲۰۲۳ بود، روز جمعه به ثبات نسبی رسید. تقویت دلار معمولاً خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر کرده و تقاضا را محدود می‌سازد.

کاهش هم‌زمان نقره، پلاتین و پالادیوم

نقره: قیمت نقره با ۲.۱ درصد کاهش به ۵۷.۷۶ دلار در هر اونس رسید. این افت در حالی رخ داد که نهاد ناظر بر بازار چین از شرکت‌های خورشیدی خواست از رقابت منفی و جنگ قیمتی خودداری کنند (نقره یکی از فلزات پایه اصلی در ساخت پنل‌های خورشیدی است).

پلاتین: با ۰.۶ درصد کاهش به ۱۶۵۰.۱۴ دلا رسید.

پالادیوم: با ۱.۸ درصد افت روی رقم ۱۲۸۱.۱۸ دلار ایستاد.

با وجود این عقب‌نشینی، پلاتین و پالادیوم نیز همانند طلا در مسیر ثبت سود مجموع ماهانه قرار دارند.

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