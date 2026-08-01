به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، بر لزوم اجرای دقیق مقررات مربوط به دریافت مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی و مالیات و عوارض ارزش افزوده در رویه‌های کولبری و ملوانی تأکید کرد.

بر اساس این ابلاغیه که در پی مکاتبه سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، با توجه به پایان سال اول اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، برخی گمرکات همچنان نسبت به وصول ۲ درصد مالیات علی‌الحساب واردات کالا و در برخی موارد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمی‌کنند.

در نامه سازمان امور مالیاتی به رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران آمده است که کالاهای وارداتی از طریق کولبری و ملوانی برای ورود قطعی مشمول ۵۰ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده هستند و در سال نخست اجرای قانون، از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف بوده‌اند.

در این مکاتبه تأکید شده است که برای وصول صحیح و به‌موقع درآمدهای دولت و ایجاد وحدت رویه در اخذ مالیات و عوارض، لازم است این موضوع به همه گمرکات اجرایی ابلاغ شود و نتیجه نیز به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.