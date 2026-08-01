به گزارش ایلنا، سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه‌ای جدید اعلام کرد: با استناد به مصوبات شورای عالی امنیت ملی و کارگروه ارزی، اعتبار بخشنامه ثبت سفارشات بدون انتقال ارز از محل مصوبه مقاوم‌سازی اقتصاد ملی، تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ تمدید می‌گردد. این تصمیم به‌منظور ایجاد ثبت سفارش جدید و امکان ادامه فرآیند سفارش‌های قبلی (به‌شرط داشتن قبض انبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹) اتخاذ شده است تا روند اظهار و ترخیص کالاها در شرایط اضطراری کشور تسریع شود. هشدار نسبت به تغییر رویه‌های اجرایی در همین راستا، مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صمت در مکاتبه‌ای جداگانه، نسبت به تغییر مرجع تایید مجوزهای «بدون انتقال ارز» هشدار داد. در این نامه آمده است که انتقال وظیفه تایید قبض انبار از «سازمان‌های صمت استانی» به «معاونت‌های تخصصی»، به دلیل زمان‌بر بودن و ایجاد بروکراسی جدید، می‌تواند فرصت بهره‌مندی بازرگانان از این تمدید اعتبار را محدود کند. این مرکز پیشنهاد داده است تا با هدف تسهیل در امور و بهره‌مندی از تجارب کارشناسان استانی، فرآیند بررسی و تایید مجوزهای سازمانی کماکان در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها استمرار یابد.

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