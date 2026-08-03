به گزارش ایلنا؛ در شرایطی که تأمین مالی خرید کالاهای با دوام برای بسیاری از خانوارها با دشواری همراه است، بانک تجارت با معرفی طرح «کالانو» گامی مؤثر در راستای افزایش قدرت خرید مشتریان و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برداشته است. این طرح که در بستر اپلیکیشن باجت و شعب بانک ارائه می‌شود، امکان خرید اقساطی کالا از فروشگاه‌های طرف قرارداد را تا سقف یک میلیارد تومان فراهم کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که کالانو با حذف فرآیندهای پیچیده و تسهیل دسترسی به اعتبار، می‌تواند نقش مهمی در رونق بازار کالاهای داخلی ایفا کند.

اعتبار تا سقف یک میلیارد تومان؛ انعطاف‌پذیری بی‌نظیر

طرح کالانو با ارائه اعتبار خرید تا سقف یک میلیارد تومان، امکان تهیه طیف گسترده‌ای از کالاها را برای مشتریان فراهم کرده است. این اعتبار با بازپرداخت ۲۴ ماهه و نرخ سود حداکثر ۲۳ درصد، فشار مالی ناشی از خریدهای عمده را کاهش می‌دهد. مشتریان می‌توانند از این تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، موتورسیکلت، کالاهای دیجیتال و سایر محصولات برندهای مطرحی همچون گلدیران، پاکشوما، مادیران، بلانتون، کویرموتور، ایران‌دوچرخ، یوروپلاس و کلور استفاده کنند.

نکته قابل توجه اینکه متقاضیان برای دریافت این اعتبار نیازی به ایجاد میانگین حساب ندارند و حتی با افتتاح حساب جدید نیز می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند. این ویژگی، کالانو را به گزینه‌ای ایده‌آل برای طیف وسیعی از مشتریان تبدیل کرده است. مسئولان بانک تجارت بر این باورند که این رویکرد، گامی عملی در جهت تحقق شعار حمایت از تولید داخلی و افزایش رفاه عمومی محسوب می‌شود.

فرآیند غیرحضوری برای دارندگان رتبه‌های اعتباری A و B

یکی از مهم‌ترین مزایای طرح کالانو، امکان دریافت اعتبار به صورت کاملاً غیرحضوری برای مشتریان دارای رتبه اعتباری A و B است. این افراد می‌توانند از طریق اپلیکیشن باجت، تمامی مراحل از افتتاح حساب تا تخصیص اعتبار را بدون نیاز به مراجعه به شعبه طی کنند. فرآیند دریافت اعتبار شامل مراحل دانلود اپلیکیشن، احراز هویت، اعتبارسنجی و امضای الکترونیکی است که همگی به‌صورت آنلاین انجام می‌شود.

مشتریان با رتبه‌های C، D یا فاقد رتبه نیز می‌توانند با مراجعه به شعب بانک و ارائه ضامن معتبر یا وثایق لازم، از این طرح استفاده کنند. در این موارد، ارائه ضمانت‌هایی مانند سفته به میزان ۱۲۰ درصد مبلغ اعتبار، معرفی ضامن با رتبه اعتباری A یا B و سپرده‌گذاری ۵ درصد مبلغ تسهیلات الزامی است. این رویکرد طبقه‌بندی‌شده، علاوه بر رعایت اصول اعتبارسنجی، دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرید را فراهم می‌کند. همچنین پس از تخصیص اعتبار، مشتریان تا یک ماه فرصت دارند تا خرید خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد انجام دهند.

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