مدیر عامل بانک توسعه تعاون خبر داد:
سرمایه بانک تا پایان سال ۱۴۰۵ چهار برابر خواهد شد/ خروج از زیان انباشته پس از ۱۷ سال فعالیت
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تشریح عملکرد و برنامههای این بانک، از احتمال افزایش سرمایه چهار برابری بانک توسعه تعاون تا پایان سال ۱۴۰۵ و خروج از زیان انباشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در نشست خبری که روز چهارشنبه هفتم مرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار و سالروز تأسیس بانک توسعه تعاون، برگزتر شد اظهار کرد: این نشست فرصت مناسبی است تا دستاوردهای بانک طی سالهای گذشته، به ویژه عملکرد یک سال اخیر و ماههای سپری شده از سال ۱۴۰۵، برای مردم، ذینفعان، فعالان بخش تعاون و تولیدکنندگان کشور تشریح شود.
وی افزود: بانک توسعه تعاون به عنوان جوانترین بانک دولتی کشور، ظرفیتهای فراوانی در حمایت از بخش تعاون و تولید دارد و امیدواریم با معرفی هرچه بیشتر خدمات و مأموریتهای این بانک، زمینه توسعه فعالیتها و خدمترسانی گستردهتر آن فراهم شود.
بانکی که برای توسعه بخش تعاون ایجاد شد
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به تاریخچه تأسیس این بانک گفت: بانک توسعه تعاون در ۱۵ مرداد سال ۱۳۸۸ و در پی اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تأسیس شد. در آن مقطع مقرر شد همزمان با خصوصیسازی برخی بانکهای دولتی، یک بانک توسعهای دولتی برای حمایت از بخش تعاون ایجاد شود.
عصارزاده ادامه داد: هدف از ایجاد این بانک، کمک به تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی بود؛ موضوعی که مستلزم ایجاد زیرساختها و نهادهای مالی تخصصی برای حمایت از تعاونیها بود.
وی با تشریح ویژگیهای تعاونیها اظهار کرد: فلسفه شکلگیری تعاونیها، تجمیع سرمایههای خرد و توان کاری افراد برای ایجاد بنگاههای اقتصادی است. در ساختار تعاونیها حداقل هفت نفر باید مشارکت داشته باشند و هیچ عضوی نمیتواند بیش از ۱۵ درصد سهام را در اختیار داشته باشد؛ ضمن اینکه همه اعضا از حق رأی برابر برخوردار هستند.
تعاون؛ اقتصادی مبتنی بر خدمت به اعضاء
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه هدف اصلی تعاونیها کسب سود به معنای متداول نیست، گفت: تعاونیها پیش از هر موضوعی برای ارائه خدمت به اعضای خود تشکیل میشوند و اگر در پایان سال مالی سودی نیز ایجاد شود، این منافع مجدداً به اعضا بازمیگردد.
وی افزود: امروز بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیده که بخشی از آنها به صورت فعال در حوزههای کشاورزی، مسکن، حملونقل، شیلات، صنعت، خدمات و سایر بخشهای اقتصادی فعالیت میکنند و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند.
عصارزاده تأکید کرد: بر اساس اساسنامه بانک، حدود ۷۰ درصد خدمات بانک باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد و این مأموریت همچنان راهبرد اصلی بانک توسعه تعاون محسوب میشود.
افزایش سرمایه؛ مهمترین مطالبه بانک توسعه تعاون
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به روند افزایش سرمایه بانک گفت: این بانک فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ با سرمایهای معادل ۵۰۰ میلیارد تومان آغاز کرد و اکنون سرمایه آن به ۶.۲ همت رسیده است؛ با این حال این میزان سرمایه برای ایفای نقش یک بانک توسعهای کافی نیست.
وی افزود: بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، حداقل سرمایه مورد نیاز بانکهای توسعهای و تخصصی بین ۳۰ تا ۹۰ همت تعیین شده است و از این منظر بانک توسعه تعاون همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای مورد انتظار دارد.
عصارزاده با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت سرمایه بانک اظهار کرد: افزایش سرمایه ۲.۷ همتی بانک از محل منابع دولتی در مراحل نهایی قرار دارد و همچنین افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها نیز در دست اجراست. پیشبینی ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۵ سرمایه بانک به حدود چهار برابر رقم فعلی برسد.
وی در عین حال تأکید کرد: بانک توسعه تعاون برای ایفای کامل مأموریتهای توسعهای خود همچنان نیازمند حمایت دولت از طریق افزایش سرمایه نقدی است؛ چرا که تقویت سرمایه، توان تسهیلاتدهی بانک را افزایش خواهد داد.
۴۴۸ شعبه و تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار
عصارزاده با بیان اینکه بانک توسعه تعاون اکنون با ۴۴۸ شعبه و حدود چهار هزار و ۷۰۰ نیروی انسانی در سراسر کشور فعالیت میکند، گفت: کمتر از ۱۰ درصد شعب این بانک در تهران مستقر هستند؛ در حالی که حدود ۴۰ درصد شعب شبکه بانکی و نزدیک به ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در پایتخت متمرکز است.
وی افزود: ساختار شعب بانک توسعه تعاون متناسب با مأموریت توسعهای آن طراحی شده و بخش عمده شعب در استانها، شهرستانها و مناطق کمتر برخوردار مستقر هستند تا خدمات بانکی و تأمین مالی به شکل متوازنتری در سراسر کشور ارائه شود.
تمرکز بانک بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به مدل کسبوکار این بانک گفت: تمرکز اصلی بانک بر تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط است و عمده مشتریان بانک را تولیدکنندگان این بخش تشکیل میدهند.
وی اظهار کرد: نزدیک به ۴۰ درصد تسهیلات بانک در قالب تسهیلات خرد عمومی به عموم مردم پرداخت میشود و حدود ۴۰ درصد دیگر نیز به مشتریان خرد اختصاص دارد. همچنین حدود ۱۰ درصد تسهیلات به بنگاههای متوسط و حدود ۱۰ درصد نیز به مشتریان بزرگ پرداخت میشود.
عصارزاده تأکید کرد: بانک توسعه تعاون طی سالهای گذشته همواره بانک عامل اجرای بسیاری از طرحهای ملی از جمله اشتغال روستایی و عشایری، طرحهای صندوق توسعه ملی و برنامههای حمایتی دولت در حوزه اشتغال و تولید بوده است.
اصلاح ساختار، پیشنیاز ایفای نقش توسعهای بانکها
در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر تأکید بر ضرورت اصلاح ساختاری بانک و برنامههای پیشرو در این زمینه، مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: راهبرد اصلی ما ایجاد بانکی کارآمد است؛ بانکی که در آن محاسبه هزینه و درآمد به صورت دقیق و شفاف انجام شود، هزینههای ناکارآمد حذف شود و اگر منابعی برای مأموریتهای توسعهای هزینه میشود، این هزینهها کاملاً شفاف و قابل اندازهگیری باشد.
وی افزود: از نگاه ما، توسعهگرایی و سودآوری در تعارض با یکدیگر نیستند. هدف این است که بانک ضمن انجام مأموریتهای توسعهای خود، زیانده نباشد و هزینهای را بر دولت تحمیل نکند. شکل دادن به چنین مدل کسبوکاری، مهمترین برنامه بانک در یک سال گذشته بوده است.
عصارزاده ادامه داد: امروز بانک توسعه تعاون به این نقطه رسیده است که بدون اضافهبرداشت از بانک مرکزی فعالیت میکند، از زیان خارج شده، انضباط و شفافیت مالی را برقرار کرده و در عین حال منابع خود را به سمت تولید هدایت کرده و مأموریتهای توسعهای خود را نیز دنبال میکند.
بانکداری دیجیتال؛ یکی از مهمترین مزیتهای بانک توسعه تعاون
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره اهمیت بانکداری دیجیتال و برنامههای بانک در توسعه خدمات غیرحضوری گفت: یکی از مهمترین مزیتهای بانک توسعه تعاون، جوان بودن آن است؛ به همین دلیل از ابتدای تأسیس، زیرساختهای بانکداری متمرکز و یکپارچه با تکیه بر فناوریهای بومی در این بانک ایجاد شد و طی سالهای گذشته نیز به طور مستمر توسعه یافته است.
وی با اشاره به گستردگی خدمات بانک در سراسر کشور افزود: با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون عمدتاً به مشتریان خرد و پرداخت تسهیلات گسترده خدمات ارائه میدهد و سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده است، توسعه خدمات غیرحضوری برای بانک یک ضرورت بوده است.
عصارزاده تصریح کرد: امروز تقریباً تمامی خدمات بانکی، از افتتاح ارتباط مشتری با بانک تا ثبت درخواست و دریافت تسهیلات، از طریق سکوی دیجیتال «بانکواره» به صورت غیرحضوری در دسترس مشتریان قرار دارد.
وی همچنین از توسعه ابزارهای بانکداری دیجیتال برای مشتریان حقوقی خبر داد و گفت: بازارگاه «بازاران» نیز به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای طراحی و رونمایی شده است که در ماههای آینده ابعاد عملیاتی آن بیش از گذشته نمایان خواهد شد.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون خاطرنشان کرد: بانک علاوه بر «بازاران»، زیرساخت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فاکتورینگ و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای را نیز فراهم کرده و این خدمات هماکنون در اختیار مشتریان قرار دارد.
۹۰ درصد تسهیلات بانک به مشتریان خرد، کوچک و متوسط اختصاص دارد
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به سوالی درباره سهم تسهیلات خرد در پرتفوی اعتباری بانک گفت: اگر تسهیلات را در چهار گروه خرد، کوچک، متوسط و کلان طبقهبندی کنیم، حدود ۹۰ درصد تسهیلات بانک به مشتریان خرد، کوچک و متوسط اختصاص دارد.
وی توضیح داد: تسهیلات خرد عمومی مطابق ضوابط بانک مرکزی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود و پس از آن تسهیلات بنگاههای کوچک، متوسط و کلان قرار میگیرد.
عصارزاده افزود: یکی از مزیتهای تمرکز بر مشتریان خرد و بنگاههای کوچک و متوسط، نرخ پایینتر نکول این تسهیلات است؛ به گونهای که هرچه حجم تسهیلات بزرگتر میشود، احتمال تبدیل آن به مطالبات غیرجاری نیز افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: همین مدل کسبوکار موجب شده بانک توسعه تعاون ضمن حفظ مأموریت توسعهای خود، شاخصهای مالی مناسبی نیز داشته باشد و اکنون پس از اصلاح ساختار، مهمترین مطالبه بانک افزایش سرمایه و تقویت توان تسهیلاتدهی است.
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون، فراتر از وظیفه یک بانک است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پاسخ به پرسشی درباره میزان تحقق هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار داشت: ایجاد بانک توسعه تعاون تنها یکی از پیشنیازهای توسعه بخش تعاون بوده و تحقق سهم ۲۵ درصدی این بخش مستلزم مجموعهای از اقدامات در حوزه فرهنگسازی، اصلاح مقررات، آموزش، الگوسازی و حمایتهای مختلف است.
وی افزود: صرف ایجاد یک بانک توسعهای، حتی با سرمایه قابل توجه، نمیتواند به تنهایی این هدف را محقق کند و لازم است سایر ارکان سیاستگذاری و اجرایی نیز در این مسیر نقشآفرینی کنند.
عصارزاده تصریح کرد: هرچند هدف ۲۵ درصدی تاکنون محقق نشده، اما بانک توسعه تعاون طی سالهای گذشته نقش مؤثری در شکلگیری و توسعه هزاران کسبوکار تعاونی در بخشهایی همچون کشاورزی، صنعت، مسکن، گردشگری، صنایع غذایی و خدمات ایفا کرده است.
بانک توسعه تعاون نیازمند حمایت برای رشد در تراز مأموریت خود است
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با بیان اینکه اندازه فعلی بانک متناسب با مأموریتهای آن نیست، گفت: اگر قرار است بانک توسعه تعاون نقش مؤثرتری در توسعه بخش تعاون داشته باشد، باید از نظر سرمایه و ظرفیت ترازنامه نیز متناسب با این مأموریت تقویت شود.
وی ادامه داد: امروز با سرمایه حدود ۶ همتی، بانک توانسته بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند، اما این ظرفیت میتواند با حمایت دولت و افزایش سرمایه چند برابر شود.
عصارزاده با اشاره به محدودیتهای رشد ترازنامه بانکها افزود: در کنار برنامه افزایش سرمایه، مذاکرات مستمری نیز با بانک مرکزی برای فراهم شدن امکان رشد بیشتر ترازنامه و توسعه خدمات بانک در حال انجام است.
وی همچنین تأکید کرد: یکی از برنامههای اصلی بانک در سال ۱۴۰۵، افزایش تعامل با تعاونیها و انتقال هرچه بیشتر گردش مالی این بخش به بانک توسعه تعاون است؛ اقدامی که هم منابع بانک را تقویت میکند و هم امکان ارائه خدمات گستردهتر به تعاونیها را فراهم خواهد کرد.
«طرح اتصال»؛ برنامه جدید بانک برای حمایت از مشاغل خرد و خانگی
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از اجرای طرحی جدید با عنوان «طرح اتصال» خبر داد و گفت: بسیاری از مشاغل خرد و خانگی علاوه بر تأمین مالی، نیازمند اتصال به حلقههای بالادستی زنجیره ارزش، بازارهای بزرگتر، آموزش و شبکهسازی هستند.
وی افزود: این طرح با همکاری دستگاههای مختلف در حال اجراست و هدف آن، متشکل کردن تولیدکنندگان خرد، ارتقای کیفیت محصولات، افزایش قدرت رقابت و اتصال آنها به بازارهای داخلی و صادراتی است.
عصارزاده با اشاره به نمونههایی از این طرح در بخش کشاورزی، صنایع دستی، پوشاک و سایر فعالیتهای تولیدی اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان خرد امروز به دلیل ضعف در زنجیره ارزش، محصولات خود را با قیمت پایین به واسطهها میفروشند و سهم اندکی از ارزش افزوده دریافت میکنند.
بانکداری زنجیرهای برای افزایش سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: هدف «طرح اتصال» این است که با استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، تولیدکنندگان خرد به حلقههای بالادستی متصل شوند تا ضمن ارتقای کیفیت تولید، سهم بیشتری از ارزش افزوده نصیب خود آنها شود.
وی تصریح کرد: در گذشته عمدتاً تأمین مالی به صورت مستقیم انجام میشد، اما اکنون تلاش میکنیم جذابیتها و ظرفیتهای خدمات بانکی را در خدمت شکلگیری زنجیرههای تولید قرار دهیم تا علاوه بر تأمین مالی، بازار، آموزش، استانداردسازی و توسعه کسبوکار نیز برای تولیدکنندگان فراهم شود.
عصارزاده در پایان ابراز امیدواری کرد؛ نتایج این طرح در ماههای آینده نمایان شود و گفت: امیدواریم دستاوردهای این برنامه بتواند زمینه تقویت مشاغل خرد و خانگی، افزایش امید در جامعه و توسعه تولید در سراسر کشور را فراهم کند.