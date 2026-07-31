اعلام قیمت طلا در ٩ مرداد ١۴٠۵

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٩ مرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧۶ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٨ میلیون و ۶٩٢ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۴ میلیون و ٩٢٠ هزار تومان رسید .

همچنین سکه جدید ١٨٧ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٨٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان معامله شد.

نیم سکه هم ٩۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

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