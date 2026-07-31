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اعلام قیمت طلا در ٩ مرداد ١۴٠۵

اعلام قیمت طلا در ٩ مرداد ١۴٠۵
کد خبر : 1820680
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قیمت طلا و سکه امروز جمعه ٩ مرداد ماه ١۴٠۵ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز جمعه ٩ مرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ٧۶ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٨ میلیون و ۶٩٢ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢۴ میلیون و ٩٢٠ هزار  تومان رسید . 

همچنین سکه جدید ١٨٧ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان و هر سکه طرح قدیم ١٨٣ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵٢ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

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