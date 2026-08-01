در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
افزایش معاملات خریدو فروش مسکن/ مشتری جدید نداریم
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در ۴ ماه اول امسال شاهد افزایش معاملات مسکن بودیم، گفت: افزایش معاملات به معنای خروج از رکود نبوده و مشتری جدید نداشتیم.
داود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارهای موازی در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: در آغاز سال ۱۴۰۵ شاهد هجوم سرمایه به بازار مسکن بودیم و تعداد قراردادهای ثبتشده در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر نیز نشان میدهد که معاملات در این سه ماه روند افزایشی داشته است.
وی با مقایسه بازار مسکن با سایر بازارهای موازی افزود: بازارهایی مانند دلار و مسکوکات طلا نسبت به بازار مسکن از امنیت بیشتری برخوردار نیستند و در شرایط فعلی نمیتوان بازار امنی را پیدا کرد که بتواند با بازار مسکن مقابله کند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در سایر بازارها مانند خودرو، طلا و دلار، هر میزان که سرمایه مردم افزایش پیدا کند، در نهایت بخشی از این سرمایه باید در بازار مسکن جانمایی شود و نمیتوان از بازار مسکن دور ماند.
بیگینژاد با اشاره به افزایش قیمتها در بازار مسکن گفت: قیمتهایی که در حال حاضر در بازار مسکن شاهد آن هستیم، نشاندهنده افزایش تقاضا در این بازار است و نمیتوان نپذیرفت که بازار مسکن ایران با سایر بازارها تفاوتهای جدی دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و مقایسه رفتار سرمایهگذاران در ایران و سایر کشورها اظهار داشت: ما در شرایطی قرار داریم که یک وضعیت جنگی را پشت سر میگذاریم، اما در همین شرایط شاهد استقبال از بازار مسکن هستیم و این موضوع بسیار مهم است؛ چراکه مردم رفتار متفاوتی با بازار مسکن نسبت به سایر بازارها دارند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: اگرچه نمیتوان بازار مسکن ایران را از نظر مقیاس و تعداد قراردادها با بازارهایی مانند دبی مقایسه کرد، اما میبینیم که در برخی بازارهای منطقه چه میزان ریزش و فرار سرمایه اتفاق افتاده است. در نقطه مقابل، در یک مقطع تاریخی و در مقایسه با کشورهای همسایه، شاهد رشد بازار مسکن در کشورمان هستیم.
بیگینژاد در پاسخ به این پرسش که آیا میتوان گفت بازار مسکن از رکود خارج شده است، گفت: «خروج از رکود صرفاً تابع تقاضای فعلی و درونی بازار نیست.»
وی توضیح داد: خروج بازار مسکن از رکود به عوامل مختلفی از جمله عوامل جمعیتی و سرمایهگذاری وابسته است که در هر دو زمینه با مشکلاتی مواجه هستیم.
بیگینژاد ادامه داد: در حوزه سرمایهگذاری نیز موضوعاتی مانند سرمایهگذاری بانکی و تسهیلات مطرح است. از سوی دیگر، تمایل درونی افراد جامعه این است که نیازهای شخصی یا سرمایهگذاری خود را در بازار مسکن تأمین کنند، اما واقعیت این است که بخش قابل توجهی از افرادی که از بازار مسکن فاصله گرفتهاند و قصد سرمایهگذاری در این بخش را دارند، سرمایه کافی برای ورود به بازار مسکن را ندارند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره نوع معاملات انجامشده در ماههای اخیر نیز گفت: اگرچه میگوییم تعداد معاملات افزایش پیدا کرده، اما همچنان نمیتوان گفت بازار از رکود خارج شده است.
وی افزود: هنوز آمار سامانههای «کاتب» و «خودنویس» در اختیار ما قرار نگرفته است، اما بررسی نوع معاملات نشان میدهد که عمده آنها از نوع «تبدیل به احسن» بوده است.
بیگینژاد تأکید کرد: در حال حاضر مشتری جدیدی که با استفاده از تسهیلات یا با ورود سرمایه جدید به بازار مسکن اقدام به خرید کرده باشد، نداریم و بخش عمده معاملات انجامشده مربوط به افرادی است که ملک خود را فروخته و برای خرید ملکی بهتر یا مناسبتر اقدام کردهاند.
گفتوگو: مهدیانی