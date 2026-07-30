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برنامه ریزی برای ۱۴۱ پرواز ویژه اربعین از مهرآباد

برنامه ریزی برای ۱۴۱ پرواز ویژه اربعین از مهرآباد
کد خبر : 1820489
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آذری گفت: تا ۱۶ مرداد ۱۴۱ پرواز ویژه اربعین در فرودگاه مهرآباد برنامه‌ریزی شده و احتمال افزایش این تعداد تا پایان عملیات اربعین نیز پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایلنا، رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، از انجام ۴۵ پرواز ویژه اربعین تا هفتم مردادماه خبر داد و گفت: با وجود افزایش حجم پرواز‌های ویژه اربعین، تمامی عملیات پروازی روزانه فرودگاه مهرآباد بدون هیچ‌گونه اختلال در حال انجام است.

آذری گفت: از آغاز عملیات پرواز‌های اربعین در ۳۱ تیرماه تا پایان روز ۷ مردادماه، در مجموع ۴۵ پرواز ورودی و خروجی در مسیر مهرآباد–نجف انجام شده که شامل ۲۵ پرواز خروجی از مهرآباد به نجف و ۲۰ پرواز ورودی از نجف به مهرآباد بوده است.

وی افزود: در این مدت، حدود ۶ هزار و ۸۵۰ زائر اربعین حسینی (ع) از طریق فرودگاه بین‌المللی مهرآباد جابه‌جا شده‌اند و عملیات اعزام و پذیرش زائران با هماهنگی کامل میان تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیاتی و امنیتی فرودگاه در حال انجام است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای عملیات اربعین گفت: بر اساس برنامه فعلی، تا ۱۶ مردادماه ۱۴۱ پرواز ویژه اربعین در فرودگاه مهرآباد برنامه‌ریزی شده که شامل ۷۳ پرواز خروجی از مهرآباد به نجف و ۶۸ پرواز ورودی از نجف به مهرآباد خواهد بود؛ ضمن آنکه احتمال افزایش این تعداد تا پایان عملیات اربعین نیز پیش‌بینی می‌شود.

آذری تأکید کرد: با توجه به استقبال زائران و آمادگی کامل فرودگاه مهرآباد و شرکت‌های هواپیمایی، امکان افزایش تعداد پرواز‌های ویژه اربعین تا پایان عملیات، در صورت اعلام و دریافت مجوز‌های لازم، وجود دارد و فرودگاه مهرآباد آمادگی کامل برای ارائه خدمات ایمن، روان و شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارد.

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