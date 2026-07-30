برنامه ریزی برای ۱۴۱ پرواز ویژه اربعین از مهرآباد

به گزارش ایلنا، رامین آذری، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد، از انجام ۴۵ پرواز ویژه اربعین تا هفتم مردادماه خبر داد و گفت: با وجود افزایش حجم پرواز‌های ویژه اربعین، تمامی عملیات پروازی روزانه فرودگاه مهرآباد بدون هیچ‌گونه اختلال در حال انجام است.

آذری گفت: از آغاز عملیات پرواز‌های اربعین در ۳۱ تیرماه تا پایان روز ۷ مردادماه، در مجموع ۴۵ پرواز ورودی و خروجی در مسیر مهرآباد–نجف انجام شده که شامل ۲۵ پرواز خروجی از مهرآباد به نجف و ۲۰ پرواز ورودی از نجف به مهرآباد بوده است.

وی افزود: در این مدت، حدود ۶ هزار و ۸۵۰ زائر اربعین حسینی (ع) از طریق فرودگاه بین‌المللی مهرآباد جابه‌جا شده‌اند و عملیات اعزام و پذیرش زائران با هماهنگی کامل میان تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیاتی و امنیتی فرودگاه در حال انجام است.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای عملیات اربعین گفت: بر اساس برنامه فعلی، تا ۱۶ مردادماه ۱۴۱ پرواز ویژه اربعین در فرودگاه مهرآباد برنامه‌ریزی شده که شامل ۷۳ پرواز خروجی از مهرآباد به نجف و ۶۸ پرواز ورودی از نجف به مهرآباد خواهد بود؛ ضمن آنکه احتمال افزایش این تعداد تا پایان عملیات اربعین نیز پیش‌بینی می‌شود.

آذری تأکید کرد: با توجه به استقبال زائران و آمادگی کامل فرودگاه مهرآباد و شرکت‌های هواپیمایی، امکان افزایش تعداد پرواز‌های ویژه اربعین تا پایان عملیات، در صورت اعلام و دریافت مجوز‌های لازم، وجود دارد و فرودگاه مهرآباد آمادگی کامل برای ارائه خدمات ایمن، روان و شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را دارد.

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