به گزارش ایلنا از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، این نشست که با حضور نمایندگانی از وزارت امور خارجه، مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی و سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان برگزار شد، بر عزم راسخ دو طرف برای تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی و رفع موانع موجود تأکید داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به اراده جدی مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های تجاری و حمل‌ونقل بین‌المللی با ارمنستان، گفت: با برگزاری نشست حمل‌ونقلی در کشور ارمنستان و مذاکرات فشرده در سطح وزرای دو کشور، پیش‌نویس سند تفاهم‌نامه جامعی تهیه شده است.

رضا اکبری اظهار کرد: این پیش‌نویس بر محورهایی همچون توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع ترددهای مرزی، کاهش یا حذف عوارض جاده‌ای و افزایش ظرفیت پذیرش ناوگان ترانزیتی در قلمرو دو کشور متمرکز است.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای تبادلات تجاری ایران با کشورهای همسایه، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی راهگذرهای موازی در منطقه و فعال‌سازی کامل راهگذر ایران ارمنستان گرجستان، می‌تواند سطح مبادلات تجاری را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد و نقش تعیین‌کننده‌ای در زنجیره تأمین منطقه ایفا کند.

در ادامه این دیدار، معاون وزارت مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان، ضمن استقبال از گسترش همکاری‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی با ایران، از پیشرفت پروژه‌های زیربنایی خبر داد.

قالچیان گفت: توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی در مسیر مناسبی قرار دارد و این اقدامات نقش مؤثری در کاهش مشکلات رانندگان، تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی و بهبود لجستیک مرزی خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی پیشین بین مقامات عالی دو کشور، افزود: در آینده نزدیک، نشست تخصصی دیگری میان مقامات طرفین برگزار خواهد شد، تا موارد پیشنهادی در سند تفاهم‌نامه و راهکارهای عملیاتی توسعه همکاری‌های دوجانبه به دقت بررسی شود و نتایج این مذاکرات از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد شد.

سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز در این دیدار بر هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف مشترک تأکید کرد.

سیدحسین حسینی گفت: این گفتگوها در چارچوب سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توسعه روابط راهبردی با همسایگان و تبدیل شدن به هاب ترانزیتی منطقه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و نشان‌دهنده عزم دو کشور برای عبور از موانع سنتی و حرکت به سوی همگرایی اقتصادی پایدار است.

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