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ممنوعیت رجیستری تلفن همراه و خروج برخی خودروها در ایام اربعین

ممنوعیت رجیستری تلفن همراه و خروج برخی خودروها در ایام اربعین
کد خبر : 1820324
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گمرک بر اجرای کامل شیوه‌نامه اربعین تأکید و ممنوعیت رجیستری تلفن همراه و خروج برخی کالاها را یادآوری کرد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، بر رعایت کامل مفاد شیوه‌نامه ارائه خدمات گمرکی در ایام اربعین تأکید کرد.

بر اساس این ابلاغیه، شیوه‌نامه ارائه خدمات گمرکی در ایام اربعین سال ۱۴۰۳ همچنان معتبر بوده و تا زمان اصلاح یا لغو، تمامی مفاد آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

در این بخشنامه از گمرکات خواسته شده است نسبت به اجرای دقیق تمامی بندهای شیوه‌نامه اقدام کنند.

از جمله مهم‌ترین موارد مورد تأکید، عدم انجام رجیستری تلفن همراه در ایام اربعین، جلوگیری از خروج اقلام ممنوعه صادراتی و ممنوعیت خروج خودروهای سواری شخصی دارای پروانه خروج موقت تا پایان مراسم اربعین است.

گمرک ایران همچنین از واحدهای اجرایی خواسته است با رعایت کامل ضوابط پیش‌بینی‌شده در شیوه‌نامه، خدمات گمرکی ایام اربعین را مطابق مقررات ارائه کنند.

 

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