به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، نشست هم‌اندیشی فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به میزبانی این وزارتخانه در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان این نشست طی گفتگویی با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با امنیت و حوزه ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی همواره از سوی اعضای کمیسیون امنیت ملی، به‌ویژه رئیس کمیسیون، مورد توجه قرار داشته است، اظهار داشت: در این نشست اقدامات وزارت راه و شهرسازی در دوران جنگ و پس از آن، برای اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تشریح شد.

وی افزود: گزارش‌های ارایه شده در زمینه پشتیبانی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تداوم خدمات در بخش‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی و دریایی، همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن بود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اعضای کمیسیون امنیت ملی بر اهمیت توسعه کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب تأکید کردند، گفت: تسهیل خروج کالا از بنادر، توسعه سرمایه‌گذاری در بنادر شمالی، تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل، گسترش همکاری با کشورهای همسایه و توسعه پایانه‌های مرزی شرق و غرب از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست بود.

به گفته وی، مقرر شد در نشست‌های بعدی، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مرتبط با بازسازی، توسعه کریدورها و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل با جزئیات بیشتری بررسی شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که در حوزه حمل‌ونقل و مسکن، اجازه ندهیم اهداف دشمن در کاهش تاب‌آوری مردم ایران محقق شود، همان‌گونه که دشمن، تاکنون نیز به این هدف دست نیافته است.

موضوع مسکن نباید به واگذاری زمین تقلیل داده شود

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: موضوع تامین مسکن موضوعی کلان است و در تامین آن چندین وزارتخانه نقش دارند. بنابراین نباید موضوع مسکن صرفا به واگذاری زمین تقلیل داده شود. زیرا زمین آماده و رایگان وجود ندارد و آماده‌سازی هر قطعه زمین برای واگذاری، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات امروز، مشکلات انباشته سال‌های گذشته است، گفت: در یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده، اما تلاش کرده‌ایم به جای پرداختن به عملکرد دولت‌های گذشته، بر حل مسائل موجود تمرکز کنیم.

صادق با اشاره به پروژه‌های مسکن‌های حمایتی اظهار کرد: از حدود ۸۵۰ هزار واحدی که تحویل گرفته شد، کمتر از ۲۰۰ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی بود و علاوه بر آن، مشکلاتی همچون کمبود منابع، تأمین خدمات زیربنایی، تأمین تسهیلات بانکی و تکمیل پروژه‌ها نیز وجود داشت که حل آنها نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف است.

تکمیل راه‌آهن چابهار- زاهدان در سال جاری

وی همچنین درباره پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان گفت: تکمیل این مسیر از نخستین مأموریت‌های محوله از سوی رئیس‌جمهوری بود و با وجود محدودیت منابع، عملیات اجرایی آن با جدیت دنبال شده است.

وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد: ریل‌گذاری این مسیر تا پایان تابستان تمام شود و اتصال ریلی چابهار–زاهدان در ماه‌های مهر یا آبان به بهره‌برداری برسد.

توافق با کشورهای همسایه برای توسعه کریدورهای ترانزیتی

وی با اشاره به اهمیت دیپلماسی حمل‌ونقل و ترانزیت منطقه‌ای افزود: در سفرهای انجام‌شده به کشورهای منطقه از جمله قزاقستان، توافقات مهمی برای توسعه کریدورهای ترانزیتی حاصل شده و نشانه‌های افزایش انتقال بار از مسیر ایران کاملاً مشهود است.

حمایت مجلس از وزارت راه برای تامین مالی اجرای پروژه‌ها

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به شرایط ویژه کشور، از نمایندگان مجلس خواست در تأمین منابع مورد نیاز این وزارتخانه حمایت بیشتری داشته باشند.