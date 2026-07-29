با تصویب هیات عالی بانک مرکزی؛
سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن افزایش یافت
هیأت عالی بانک مرکزی در هفتاد و یکمین جلسه با افزایش سقف تسهیلات طرحهای حمایتی نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان برای طرحهای که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است، موافقت کرد.
به گزارش ایلنا؛ هیأت عالی بانک مرکزی در هفتاد و یکمین جلسه درباره افزایش سقف تسهیلات طرحهای حمایتی نهضت ملی مسکن، مقرر کرد:
- سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از ۶.۵ میلیارد ریال به ۸.۵ میلیارد ریال صرفاً برای ساخت پروژههای حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی، تأمین و به متقاضیان عرضه میشود افزایش یابد.
- افزایش سقف فردی این تسهیلات به پروژههای حمایتی مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد تعمیم یابد.