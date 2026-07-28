تفکیک شرط بازگشت ۸۰ درصدی چکهای کاغذی و الکترونیکی برای صدور دسته چک
بانک مرکزی از ۲۴ تیر ۱۴۰۵ شرط بازگشت ۸۰ درصد برگههای چک را برای چکهای کاغذی و الکترونیکی بهصورت مستقل اعمال کرده تا صدور دستهچک تسهیل و استفاده از چک الکترونیکی تقویت شود.
به گزارش ایلنا؛ بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، از این پس شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل ۸۰ درصد برگههای دستهچک قبلی، برای چکهای کاغذی و الکترونیکی بهصورت جداگانه محاسبه میشود. به این ترتیب، قاعده بازگشت ۸۰ درصد در هر یک از این دو ابزار، مستقل از دیگری اعمال خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرده است این تغییر با هدف توسعه و گسترش استفاده از چک الکترونیکی اجرا شده و تمهیدات لازم برای استقلال فرآیند صدور دستهچکهای کاغذی و الکترونیکی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
همچنین بانکها موظف شدهاند امکان پذیرش و کارسازی غیرحضوری چک الکترونیکی را برای مشتریان فراهم کنند. اجرای این تکلیف نیز بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد بانکها در برنامه توسعه چک الکترونیکی، بهصورت مستمر توسط بانک مرکزی رصد و پایش خواهد شد.