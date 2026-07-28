به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، این نهاد پیرو بخشنامه سال ۱۳۹۹، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را با هدف تبیین دقیق نحوه واگذاری و تسهیل در فروش دارایی‌های شبکه بانکی اصلاح و ابلاغ کرد. این تغییرات در هفتادمین جلسه هیئت‌عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۵ تصویب شده است.

از مهم‌ترین تغییرات در دستورالعمل جدید، تعیین روش‌های واگذاری متنوع علاوه بر مزایده است. بر این اساس، واگذاری از طریق سازوکارهای بازار سرمایه از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، زمین و ساختمان، توکنایز کردن دارایی‌ها و همچنین واگذاری به شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی مجاز شد. علاوه بر این، امکان ترک تشریفات مزایده از طریق مذاکره و معاوضه با اموال سهل‌البیع نیز فراهم شده است.

همچنین در این دستورالعمل، علاوه بر روش‌های نقدی و اقساطی، استفاده از روش نسیه دفعی برای واگذاری اموال در مزایده‌ها امکان‌پذیر شد. بانک‌ها موظف هستند ضمن ابلاغ این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.