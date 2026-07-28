معاون وزیر کشاورزی در گفتوگو با ایلنا؛
هیچگونه نگرانی بابت تأمین روغن خوراکی وجود ندارد/ تنوع در مبادی ورود کالا
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد مبادی جایگزین بنادر جنوبی کشور، گفت: ما در وزارت جهاد کشاورزی همواره بر اساس سناریوهای مختلف برنامهریزی میکنیم و از قبل بر روی تنوع در مبادی ورود کالا تمرکز داشتهایم تا وابستگی به یک مسیر مشخص وجود نداشته باشد.
محمدرضا طلایی، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایلنا در مورد واردات روغن خام و میزان و حجم آن برای تامین بازار داخل در شرایط اخیر، گفت: با توجه به ماهیت این کالا بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تأمین میشود. با توجه به این وابستگی ساختاری، مدیریت دقیق زنجیره تامین اولویت اصلی برنامهریزیهای وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: موضع وزارت متبوع در این زمینه بر پایه پایش مستمر بازارهای جهانی و برنامهریزی دقیق برای ورود بهموقع روغن، استوار است.
هیچگونه نگرانی بابت تأمین روغن خوراکی وجود ندارد
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد ذخایر روغن برای داخل، گفت: در حال حاضر، سطح ذخایر استراتژیک روغن در کشور در محدوده استاندارد و مطابق با نیازهای مصرفی قرار دارد. بر همین اساس تاکید میکنیم که هیچگونه نگرانی بابت تأمین این کالا وجود ندارد و فرآیند ورود و توزیع روغن با اطمینان کامل و طبق برنامههای از پیش تعیینشده به درستی در حال انجام است.
طلایی در پاسخ به این سوال که «با توجه به دوبار افزایش قیمت از ابتدای سال در مورد روغن دلیل افزایش قیمت آن چه بوده است. از طرفی گفته شد قرار بود برای بار سوم نیز روغن گران شود که جلوی آن گرفته شد. برای جلوگیری از افزایش سه مرتبه روغن اقداماتی داشتهاید؟» گفت: برای درک علت تغییرات قیمت روغن باید حتماً به ماهیت این کالا نگاه کرد. بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تامین میشود. بنابراین قیمت تمامشده این کالا به شدت با بازارهای جهانی و بهویژه نرخ ارز گره خورده است.
قیمت روغن خوراکی هم به نرخ ارز گره خورد
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: دلیل اصلی نوسانات احتمالی قیمت روغن در سال جاری دو عامل مشخص است؛ اول شناور و متغیر بودن نرخ ارز که باعث میشود قیمت پایه واردات تغییر کند و دوم افزایش هزینههای تبعی و هزینههای لجستیکی در زنجیره تأمین.
به گفته طلایی، وقتی نرخ ارز شناور باشد و هزینههای جانبی واردات و حمل و نقل هم بالا برود، طبیعتاً این فشار بر قیمت تمامشده کالا در مرحله نهایی اثر میگذارد. ما در وزارتخانه تمام تلاش خود را میکنیم تا با مدیریت دقیق روند واردات، اثرات این نوسانات را بر بازار داخلی به حداقل برسانیم.
واردات کالاهای اساسی از بنادر شمالی
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «با توجه به بسته بودن تنگه هرمز برای واردات اقلام اساسی اعم از روغن، چه مبادیای جایگزین بنادر جنوبی شده است؟» گفت: ما در وزارت جهاد کشاورزی همواره بر اساس سناریوهای مختلف برنامهریزی میکنیم. در مورد مسیرهای تامین باید بگویم که ما از قبل بر روی تنوع در مبادی ورود کالا تمرکز داشتهایم تا وابستگی به یک مسیر مشخص وجود نداشته باشد. در مورد روغن خام به ویژه روغن آفتابگردان باید تأکید کنم که بخش عمده و اکثریت واردات ما از طریق بنادر شمالی انجام میشود. بنابراین تغییرات یا محدودیتهای احتمالی در مسیرهای جنوبی تأثیر ناچیزی بر زنجیره تامین روغن خام ما دارد؛ زیرا از پیش زیرساختهای لازم برای ورود این کالا از بنادر شمالی را فراهم کردهایم.
طلایی با تاکید بر اینکه تأمین کالا بدون هیچ گونه خللی از این مسیرها در حال انجام است، افزود: با استفاده از ظرفیتهای بنادر شمالی، ریسکهای لجستیکی را به حداقل رساندهایم و روند تأمین کالا بدون هیچ گونه خللی از این مسیرها در حال انجام است.
مدیریت ذخایر نهادههای دامی بر اساس پروتکلهای دقیق
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «علاوه بر روغن ذخایر نهادههای دامی چگونه است؟» گفت: همان رویکردی که در مدیریت تأمین روغن داریم در حوزه نهادههای دامی نیز دنبال میشود. ما در وزارت جهاد کشاورزی، نهادههای دامی را جزو کالاهای استراتژیک و امنیت غذایی کشور میدانیم؛ بنابراین مدیریت ذخایر نهادهها بر اساس پروتکلهای دقیق و با نگاه به پایداری عرضه انجام میپذیرد.
طلایی در مورد وضعیت ذخایر استراتژیک، گفت: ذخایر نهادههای دامی در سطح ایمن و مصوب قرار دارد. ما با پایش مستمر بازار و مدیریت دقیق روند واردات، تلاش میکنیم تا اثرات نوسانات قیمتهای جهانی یا چالشهای لجستیکی را بر زنجیره تامین نهادههای دامی به حداقل برسانیم. همان طور که در مورد روغن تاکید کردم، اطمینان میدهم که امنیت تأمین این نهادهها کاملاً تضمین شده است.