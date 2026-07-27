انجام نخستین پرواز ناوگان MD در عملیات اربعین ۱۴۰۵ از مشهد به نجف

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت هواپیمایی کاسپین، این پرواز در ساعت ۰۶:۵۵ صبح روز جاری از فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف انجام شد و به‌عنوان نخستین پرواز ناوگان MD ایرلاین‌های کشور در عملیات اربعین ۱۴۰۵ به ثبت رسید.

این پرواز، آغاز حضور ناوگان MD ایران در عملیات هوایی اربعین امسال به مقصد نجف اشرف بود و بار دیگر توان عملیاتی، آمادگی ناوگان و برنامه‌ریزی دقیق شرکت هواپیمایی کاسپین را در اجرای مأموریت‌های ملی و مذهبی به نمایش گذاشت.

هواپیمایی کاسپین در عملیات اربعین ۱۴۰۵ با اختصاص چهار فروند هواپیما شامل دو فروند بوئینگ ۷۳۷ و دو فروند هواپیمای MD، پروازهای برنامه‌ریزی‌شده خود را از مبادی تهران، مشهد، اصفهان، یزد و ارومیه به مقصد نجف اشرف انجام خواهد داد و در طول این ایام، خدمات حمل‌ونقل هوایی هزاران زائر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد.

شرکت هواپیمایی کاسپین علاوه بر اجرای عملیات پروازی، با راه‌اندازی موکب خدمت‌رسانی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز تلاش کرده است تا با ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی، سهمی در تکریم زائران و تسهیل سفر معنوی آنان داشته باشد.

هواپیمایی کاسپین با تکیه بر توان تخصصی کارکنان، خلبانان و تیم‌های عملیاتی خود، اجرای ایمن، منظم و به‌موقع پروازهای اربعین را در اولویت قرار داده و امیدوار است همچون سال‌های گذشته، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) ایفا کند.

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