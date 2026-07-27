به گزارش ایلنا ، براساس اطلاعیه عرضه، قیمت پایه هر دستگاه وانت آریسان ۲، ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده و موعد تحویل خودروها ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

متقاضیان برای شرکت در این عرضه باید پیش از انجام معامله، ۱۰ درصد قیمت پایه خودرو را به عنوان پیش‌پرداخت در حساب وکالتی خود تامین کنند.

خریداران پس از نهایی شدن معامله، موظف به پرداخت هزینه‌های قانونی شامل مالیات، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط هستند.

همچنین خریداران باید برای انجام مرحله تحویل، نمایندگی مجاز مورد نظر خود را انتخاب کنند.

براساس ضوابط بورس کالا، در صورت عدم پرداخت هزینه الزامات قانونی در مهلت مقرر، معامله ابطال و وجه پرداختی پس از کسر کارمزدهای قانونی به خریدار عودت خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط خرید و فرایند عرضه می‌توانند به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به آدرس ikco.ir(بخش فروش خودرو) مراجعه کنند.

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