بسته جامع سازمان منطقه آزاد کیش برای تامین مسکن در فالب سه طرح مسکن خدمت، بومیان و کارگران

به گزارش ایلنا، محمد کبیری در نشست با اعضای انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان جزیره کیش، تامین مسکن را یکی از محورهای مهم برنامه‌های این سازمان برشمرد و اظهار کرد: برنامه‌های حوزه مسکن در هشت محور، از جمله مسکن بومیان، مسکن خدمت و اسکان کارگران در حال پیگیری است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر رویکرد نتیجه‌محور در اجرای برنامه‌ها افزود: سیاست سازمان بر این است که طرح‌ها پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و فراهم‌شدن مقدمات اجرایی، به‌صورت دقیق و شفاف اطلاع‌رسانی شوند.

وی درباره مسکن بومیان گفت: تفاهم‌نامه مربوط به این طرح امضا شده و بررسی‌های کارشناسی آن در حال انجام است. این برنامه در مسیر پیش‌بینی‌شده قرار دارد و پس از تکمیل مراحل کارشناسی، اقدامات اجرایی آن دنبال خواهد شد.

کبیری با اشاره به برنامه‌های سازمان در حوزه مسکن خدمت بیان کرد: در این بخش، دو برنامه شامل مسکن سازمانی و تأمین مسکن موردنیاز کسب‌وکارها پیش‌بینی شده است که جزئیات اجرایی آن‌ها در نشست‌های تخصصی ارائه خواهد شد.

وی اسکان کارگران را یکی دیگر از محورهای موردتوجه سازمان منطقه آزاد کیش دانست و افزود: برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران، فراخوان‌های لازم برگزار و سه قطعه زمین برای اجرای طرح اسکان کارگری معرفی شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: دراین طرح سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌توانند متناسب با نیاز، ظرفیت و مدل اقتصادی خود، زمین موردنظر را انتخاب و با حمایت و تسهیلگری سازمان، اجرای پروژه را آغاز کنند.

کبیری با تأکید بر انعطاف سازمان در طراحی شیوه‌های مشارکت تصریح کرد: تلاش شده است شرایط واگذاری زمین و اجرای پروژه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن تأمین نیازهای جزیره، جذابیت اقتصادی لازم برای حضور بخش خصوصی نیز فراهم باشد.

وی افزود: در همین راستا، امکان استفاده از قراردادهای اجاره بلندمدت و روش‌های سرمایه‌گذاری BOT و BOLT، در چارچوب ضوابط قانونی و بررسی‌های کارشناسی، پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: مدت قراردادها نیز می‌تواند متناسب با نوع پروژه، میزان سرمایه‌گذاری و نظر کارشناسان تعیین شود تا زمینه مشارکت مؤثرتر سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های مسکن فراهم شود.

کبیری همچنین از بررسی و اجرای پیشنهاد قطعه‌بندی یکی از زمین‌های اختصاص‌یافته به اسکان کارگری خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف فراهم‌کردن امکان مشارکت تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار در حال انجام است.

وی افزود: قطعه‌بندی زمین، امکان اجرای پروژه در مقیاس‌های مختلف را فراهم می‌کند و مجموعه‌های اقتصادی می‌توانند متناسب با نیاز نیروی انسانی و ظرفیت سرمایه‌گذاری خود در این طرح مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تأکید کرد: سازمان با استقبال از پیشنهادهای فعالان اقتصادی، از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و پیشبرد طرح های مسکن بومیان، مسکن خدمت و اسکان کارگران استفاده خواهد کرد.

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