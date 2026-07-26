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اعلام قیمت طلا امروز ۴ مرداد ١۴٠۵

اعلام قیمت طلا امروز ۴ مرداد ١۴٠۵
کد خبر : 1818664
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امروز یکشنبه ۴ مرداد ١۴٠۵ قیمت طلا و سکه اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۴ مرداد ماه ١۴٠۵ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ۵٣ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ١٨ عیار به ١٧ میلیون و ٩۵۵ هزار تومان و هر گرم طلای ٢۴ عیار ٢٣ میلیون و ٩٣٨ هزار  تومان رسید . 

همچنین سکه جدید ١٨٠ میلیون تومان و هر سکه طرح قدیم ١٧۶ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان معامله شد. 

 نیم سکه هم ٩٢ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ۵١ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان رسید. هر سکه گرمی هم ٢٧ میلیون تومان معامله شد.

 

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