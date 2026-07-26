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انجام پروازهای اربعین ایران‌ایر از ۱۴ فرودگاه به مقصد نجف

انجام پروازهای اربعین ایران‌ایر از ۱۴ فرودگاه به مقصد نجف
کد خبر : 1818515
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هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در عملیات پروازهای اربعین امسال، بیش از ۳۲ هزار صندلی در مسیر نجف عرضه می‌شود و پروازها از ۱۵ فرودگاه کشور برای تسهیل اعزام زائران انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز برنامه‌ریزی گسترده برای انجام پروازهای اربعین خبر داد و اعلام کرد که پروازهای هواپیمایی ایران‌ایر از فرودگاه‌های بین‌المللی امام خمینی (ره)، مشهد، اصفهان، کرمان، همدان، سمنان، یزد، اراک، ساری، رشت، بجنورد، اردبیل، بیرجند و گرگان به مقصد نجف اشرف انجام خواهد شد؛ اقدامی که دسترسی زائران مناطق مختلف کشور به پروازهای مستقیم نجف را در مقایسه با سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

بر اساس این اطلاعیه، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای عملیات پروازهای اربعین، بیش از ۳۲ هزار صندلی در مسیر نجف عرضه کرده است. همچنین با برنامه‌ریزی دقیق در بخش‌های مختلف از جمله عملیات پرواز، مهندسی و تعمیرات، بازرگانی، خدمات فرودگاهی، کیترینگ و سایر بخش‌های ستادی و عملیاتی، تمامی تمهیدات لازم برای انجام پروازهایی ایمن، منظم و باکیفیت فراهم شده است.

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