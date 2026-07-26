به گزارش ایلنا، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز برنامه‌ریزی گسترده برای انجام پروازهای اربعین خبر داد و اعلام کرد که پروازهای هواپیمایی ایران‌ایر از فرودگاه‌های بین‌المللی امام خمینی (ره)، مشهد، اصفهان، کرمان، همدان، سمنان، یزد، اراک، ساری، رشت، بجنورد، اردبیل، بیرجند و گرگان به مقصد نجف اشرف انجام خواهد شد؛ اقدامی که دسترسی زائران مناطق مختلف کشور به پروازهای مستقیم نجف را در مقایسه با سال گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.