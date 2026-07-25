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مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز اردبیل

مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز اردبیل
کد خبر : 1818402
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ایرانسل به مناسبت روز اردبیل، به مشترکان ایرانسلی ساکن این استان، مکالمه رایگان ارائه داده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز اردبیل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفن‌همراه خود در این استان، در نظر گرفته است.

این هدیه در روزهای ۴ و ۵ مردادماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز اردبیل، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعال‌سازی است. هر مشترک، تنها یک‌بار می‌تواند این هدیه ویژه را فعال کند.

مشترکان ایرانسل می‌توانند این هدیه را با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» فعال کنند.

دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من»، برای تمامی مشترکان تلفن‌همراه، از وب‌سایت ایرانسل امکان‌پذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شماره‌گیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.

چهارم مردادماه، به نام «روز اردبیل» نام‌گذاری شده است. روز بزرگداشت شهری که زادگاه اندیشه‌های عرفانی و آرمان‌های وحدت آفرین است. اردبیل، شهری است که با اصیل‌ترین نواهای آیینی و مرثیه‌های حماسی‌اش، هویت ملی را استحکام بخشیده است.

اردبیل، با خانقاه‌های تاریخی‌اش، یکی از میراث‌داران تمدن ایرانی است. سرزمینی که هر صبح با شکوه سبلان، جان می‌گیرد و هر غروب، روایت تازه‌ای از هویت ایران را زمزمه می‌کند. روز اردبیل، فرصتی برای پاسداشت شهری است که گذشته را پاس می‌دارد، امروز را می‌سازد و فردا را با امید به استقبال می‌رود.

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