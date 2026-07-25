مکالمه رایگان ایرانسل به مناسبت روز اردبیل
ایرانسل به مناسبت روز اردبیل، به مشترکان ایرانسلی ساکن این استان، مکالمه رایگان ارائه داده است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز اردبیل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفنهمراه خود در این استان، در نظر گرفته است.
این هدیه در روزهای ۴ و ۵ مردادماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز اردبیل، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعالسازی است. هر مشترک، تنها یکبار میتواند این هدیه ویژه را فعال کند.
مشترکان ایرانسل میتوانند این هدیه را با شمارهگیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴*، یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن» فعال کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
چهارم مردادماه، به نام «روز اردبیل» نامگذاری شده است. روز بزرگداشت شهری که زادگاه اندیشههای عرفانی و آرمانهای وحدت آفرین است. اردبیل، شهری است که با اصیلترین نواهای آیینی و مرثیههای حماسیاش، هویت ملی را استحکام بخشیده است.
اردبیل، با خانقاههای تاریخیاش، یکی از میراثداران تمدن ایرانی است. سرزمینی که هر صبح با شکوه سبلان، جان میگیرد و هر غروب، روایت تازهای از هویت ایران را زمزمه میکند. روز اردبیل، فرصتی برای پاسداشت شهری است که گذشته را پاس میدارد، امروز را میسازد و فردا را با امید به استقبال میرود.