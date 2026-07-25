تولید نیروگاههای مقیاس کوچک از برنامه جلو زد
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از عبور تولید نیروگاههای مقیاس کوچک از هدفگذاری ۱۶۳۵ مگاواتی به ۱۶۹۲ مگاوات خبر داد و گفت: این دستاورد نشاندهنده حرکت هدفمند صنعت برق برای تقویت ظرفیت تولید و افزایش تابآوری شبکه در آستانه اوج بار ۱۴۰۵ است.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از تحقق فراتر از برنامه تولید نیروگاههای مقیاس کوچک خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامههای عملیاتی عبور موفق از اوج بار ۱۴۰۵، تولید این نیروگاهها از هدفگذاری ۱۶۳۵ مگاواتی عبور کرده و به حدود ۱۷۰۰ مگاوات رسیده است.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای افزایش آمادگی شبکه برق کشور در تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: براساس هدفگذاری وزارت نیرو، مقرر شده بود ظرفیت تولید نیروگاههای مقیاس کوچک به ۱۶۳۵ مگاوات برسد که با پیگیری برنامههای اجرایی و همکاری فعالان این حوزه، میزان تولید این نیروگاهها از هدف تعیینشده عبور کرد و به ۱۶۹۲ مگاوات رسید.
وی این دستاورد را نشانهای از حرکت هدفمند صنعت برق برای تقویت ظرفیت تولید و افزایش تابآوری شبکه دانست و افزود: نیروگاههای مقیاس کوچک به دلیل پراکندگی جغرافیایی، نزدیکی به مراکز مصرف، کاهش تلفات انتقال و توزیع و امکان ورود سریعتر به مدار، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار و مدیریت اوج مصرف دارند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه برنامههای عبور از اوج بار ۱۴۰۵ با رویکردی عملیاتی و نتیجهمحور در حال پیگیری است، تصریح کرد: عبور از هدفگذاری ۱۶۳۵ مگاواتی، حاصل هماهنگی مجموعه صنعت برق، همراهی سرمایهگذاران و بهرهبرداران بخش خصوصی و پیگیری مستمر برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود بوده است.
رجبی مشهدی ادامه داد: وزارت نیرو در کنار توسعه نیروگاههای بزرگ، افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای برنامههای مدیریت مصرف، توسعه تولید پراکنده و نیروگاههای مقیاس کوچک را نیز بهعنوان یکی از محورهای مهم تأمین برق پایدار دنبال میکند.
سخنگوی صنعت برق با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی گفت: تسهیل فرایندهای اجرایی، رفع موانع بهرهبرداری و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه نیروگاههای مقیاس کوچک میتواند سهم این واحدها را در تأمین برق کشور افزایش دهد و به تقویت پایداری شبکه، بهویژه در ماههای گرم سال، کمک کند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو خاطرنشان کرد: رسیدن ظرفیت تولید نیروگاههای مقیاس کوچک به مرز ۱۷۰۰ مگاوات، گامی امیدوارکننده در مسیر آمادگی برای اوج بار ۱۴۰۵ است و برنامههای صنعت برق برای افزایش ظرفیت تولید، پاسخگویی به نیاز مصرف صنایع، ارتقای بهرهوری و استفاده از همه ظرفیتهای بخش دولتی و خصوصی با جدیت ادامه خواهد یافت.