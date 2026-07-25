تداوم صادرات ایمن میعانات گازی با نوسازی تجهیزات دریایی
مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی از اجرای موفق عملیات تعویض یک تجهیز کلیدی شناور شماره یک این پایانه خبر داد و گفت: این عملیات با وجود گرمای بسیار شدید خلیجفارس و شرایط نامساعد دریا، با رعایت کامل الزامات ایمنی و با مشارکت گروههای فنی، عملیاتی و دریایی انجام شد تا آمادگی کامل تأسیسات برای تداوم ایمن صادرات میعانات گازی حفظ شود.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، غلامحسین گرامی بیان کرد: در پی آسیبدیدگی تانکرریل هوز رشته داخلی گوی شناور شماره یک، بررسیهای فنی و بازرسیهای تخصصی انجام و تعویض این تجهیز بهعنوان یکی از اجزای حیاتی عملیات پهلودهی و بارگیری در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: پس از آمادهسازی یک دستگاه تانکرریل هوز جدید، عملیات جایگزینی با برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان واحدهای تعمیرات صنعتی، عملیات صادرات، ایمنی و عملیات دریایی با موفقیت انجام شد و گوی شناور شماره یک دوباره در شرایط ایمن و آماده بهرهبرداری قرار گرفت.
مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی با اشاره به شرایط دشوار اجرای این عملیات گفت: گرمای شدید هوا و وضعیت نامساعد دریا، اجرای عملیات را با پیچیدگیهای فنی همراه کرده بود، اما تلاش هماهنگ کارکنان متخصص و رعایت کامل دستورعملهای ایمنی، انجام موفق این مأموریت را ممکن کرد.
گرامی با تأکید بر نقش تجهیزات دریایی در پایداری صادرات میعانات گازی تصریح کرد: آمادهبهکاربودن تجهیزات مرتبط با پهلودهی، بارگیری و انتقال ایمن محمولهها از اولویتهای اصلی این پایانه است و تعمیرات پیشگیرانه و بهموقع، نقش مؤثری در جلوگیری از وقفه در فرایند صادرات دارد.
وی افزود: تعویض این تانکرریل هوز، افزونبر افزایش ضریب ایمنی عملیات، احتمال بروز نشتی و پیامدهای محیط زیستی را به حداقل میرساند و ضریب اطمینان تجهیزات راهبردی صادرات را ارتقا میدهد.
مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی در پایان گفت: تانکرریل هوزهای زیرآبی به دلیل قرارگرفتن مداوم در معرض امواج، تابش مستقیم خورشید و شرایط سخت عملیاتی، بهصورت دورهای تحت بازرسیهای تخصصی قرار میگیرند و در صورت نیاز، برای حفظ ایمنی و پایداری عملیات صادرات، تعویض میشوند.