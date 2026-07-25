تداوم صادرات ایمن میعانات گازی با نوسازی تجهیزات دریایی

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، غلامحسین گرامی بیان کرد: در پی آسیب‌دیدگی تانکرریل هوز رشته داخلی گوی شناور شماره یک، بررسی‌های فنی و بازرسی‌های تخصصی انجام و تعویض این تجهیز به‌عنوان یکی از اجزای حیاتی عملیات پهلودهی و بارگیری در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از آماده‌سازی یک دستگاه تانکرریل هوز جدید، عملیات جایگزینی با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان واحدهای تعمیرات صنعتی، عملیات صادرات، ایمنی و عملیات دریایی با موفقیت انجام شد و گوی شناور شماره یک دوباره در شرایط ایمن و آماده بهره‌برداری قرار گرفت.

مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی با اشاره به شرایط دشوار اجرای این عملیات گفت: گرمای شدید هوا و وضعیت نامساعد دریا، اجرای عملیات را با پیچیدگی‌های فنی همراه کرده بود، اما تلاش هماهنگ کارکنان متخصص و رعایت کامل دستورعمل‌های ایمنی، انجام موفق این مأموریت را ممکن کرد.

گرامی با تأکید بر نقش تجهیزات دریایی در پایداری صادرات میعانات گازی تصریح کرد: آماده‌به‌کاربودن تجهیزات مرتبط با پهلودهی، بارگیری و انتقال ایمن محموله‌ها از اولویت‌های اصلی این پایانه است و تعمیرات پیشگیرانه و به‌موقع، نقش مؤثری در جلوگیری از وقفه در فرایند صادرات دارد.

وی افزود: تعویض این تانکرریل هوز، افزون‌بر افزایش ضریب ایمنی عملیات، احتمال بروز نشتی و پیامدهای محیط زیستی را به حداقل می‌رساند و ضریب اطمینان تجهیزات راهبردی صادرات را ارتقا می‌دهد.

مدیر پایانه میعانات گازی پارس جنوبی در پایان گفت: تانکرریل هوزهای زیرآبی به‌ دلیل قرارگرفتن مداوم در معرض امواج، تابش مستقیم خورشید و شرایط سخت عملیاتی، به‌صورت دوره‌ای تحت بازرسی‌های تخصصی قرار می‌گیرند و در صورت نیاز، برای حفظ ایمنی و پایداری عملیات صادرات، تعویض می‌شوند.

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