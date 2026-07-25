خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمهیدات تازه برای تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی ابلاغ شد

تمهیدات تازه برای تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی ابلاغ شد
کد خبر : 1818377
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ابلاغ دستورالعمل تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی خبرداد.

به گزارش  ایلنا، فرزانه انصاری با اشاره به رویکردهای کلان دولت در مدیریت شرایط ویژه کشور گفت: در راستای اجرای مصوبات مراجع ذی‌صلاح، سازوکارهای مدیریت بحران و کارگروه صادرات و واردات، تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی، به ادارات کل استاندارد استان‌ها ابلاغ شده و با جدیت پیگیری می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، وی ادامه داد: این اقدامات با هدف تأمین مستمر و پایدار کالاهای مورد نیاز مردم و ارتقای کارآمدی زنجیره تأمین کشور انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر صیانت همزمان از سرعت و دقت در فرآیندهای نظارتی گفت: بررسی اسناد، بازرسی‌ها و آزمون محموله‌های وارداتی باید بدون وقفه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا ضمن حفظ کامل الزامات کیفی، ایمنی و بهداشتی، روند تأمین کالاهای اساسی شتاب گیرد.

فرزانه انصاری همچنین بر ضرورت نظارت فعال بر حسن اجرای این رویکرد در سراسر کشور تأکید کرد و افزود: هرگونه مانع یا گلوگاه اجرایی در مسیر تسهیل ارزیابی انطباق و ترخیص کالا باید در اسرع وقت شناسایی و به رفع فوری آن اقدام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل