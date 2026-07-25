تمهیدات تازه برای تسهیل ترخیص کالاهای وارداتی ابلاغ شد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از ابلاغ دستورالعمل تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی خبرداد.
به گزارش ایلنا، فرزانه انصاری با اشاره به رویکردهای کلان دولت در مدیریت شرایط ویژه کشور گفت: در راستای اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح، سازوکارهای مدیریت بحران و کارگروه صادرات و واردات، تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیندهای ارزیابی انطباق و جلوگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی، به ادارات کل استاندارد استانها ابلاغ شده و با جدیت پیگیری میشود.
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، وی ادامه داد: این اقدامات با هدف تأمین مستمر و پایدار کالاهای مورد نیاز مردم و ارتقای کارآمدی زنجیره تأمین کشور انجام میگیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تأکید بر صیانت همزمان از سرعت و دقت در فرآیندهای نظارتی گفت: بررسی اسناد، بازرسیها و آزمون محمولههای وارداتی باید بدون وقفه و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا ضمن حفظ کامل الزامات کیفی، ایمنی و بهداشتی، روند تأمین کالاهای اساسی شتاب گیرد.
فرزانه انصاری همچنین بر ضرورت نظارت فعال بر حسن اجرای این رویکرد در سراسر کشور تأکید کرد و افزود: هرگونه مانع یا گلوگاه اجرایی در مسیر تسهیل ارزیابی انطباق و ترخیص کالا باید در اسرع وقت شناسایی و به رفع فوری آن اقدام شود.