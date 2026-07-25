​به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با بازگشت خدمات و رفع محدودیت‌ها در استفاده از سامانه‌های بانکی، مهلت انقضای سپهرکارت‌های بانک صادرات ایران به مدت 3 ماه و تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد. این اقدام در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان و کاهش ترددهای غیرضروری به شعب انجام شده است.

بانک صادرات ایران همزمان با ارائه خدمات حضوری در شعب سراسر کشور، نسبت به تقویت بانکداری دیجیتال نیز اقدام کرده است و مشتریان می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را از طریق بسترهای غیرحضوری از جمله نئوبانک سپینو، همراه‌بانک و اینترنت‌بانک دریافت کنند.

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