با هدف پاسخگویی مطلوب و همزمان با بازگشت خدمات انجام شد
تمدید 3 ماهه سپهرکارتهای بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران با هدف خدمترسانی مطلوب به مشتریان، مهلت انقضای سپهرکارتها را به مدت 3 ماه افزایش داد.
به گزارش ایلنا از روابطعمومی بانک صادرات ایران، همزمان با بازگشت خدمات و رفع محدودیتها در استفاده از سامانههای بانکی، مهلت انقضای سپهرکارتهای بانک صادرات ایران به مدت 3 ماه و تا پایان مهرماه سال جاری تمدید شد. این اقدام در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان و کاهش ترددهای غیرضروری به شعب انجام شده است.
بانک صادرات ایران همزمان با ارائه خدمات حضوری در شعب سراسر کشور، نسبت به تقویت بانکداری دیجیتال نیز اقدام کرده است و مشتریان میتوانند خدمات مورد نیاز خود را از طریق بسترهای غیرحضوری از جمله نئوبانک سپینو، همراهبانک و اینترنتبانک دریافت کنند.