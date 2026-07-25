موضع دولت در قبال قیمت بنزین و سیاستهای غیرقیمتی
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران آخرین وضعیت تولید و توزیع سوخت در کشور پس از حملات ائتلاف شوم آمریکایی - صهیونیستی به برخی زیرساختهای انرژی در جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد و گفت: مشارکت مردم و ظرفیت سیانجی راهکارهای عبور از اوج مصرف بنزین در مرداد و شهریور پیشرو است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محمدصادق عظیمیفر امروز (شنبه، سوم مرداد) در حاشیه دیدار وزیر نفت ایران و وزیر مدیریت منطقهای و زیرساختهای ارمنستان، با ادای احترام به مقام شامخ ۶ تن از کارکنان شریف صنعت نفت که در جریان حملات اخیر دشمن آمریکایی - صهیونیستی به تأسیسات نفتی به شهادت رسیدند، بیان کرد: دشمن در اقدامهای اخیر خود تلاش کرد با هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساختهای صنعت انرژی، در روند تأمین برق، گاز و سوخت مورد نیاز کشور اختلال جدی ایجاد کند، اما با مدیریت وزیر نفت ، اقدامهای پدافندی و واکنش سریع همکاران پرتلاشمان در صنعت نفت، آثار این حملات به حداقل ممکن رسید و پایداری زنجیره تأمین سوخت حفظ شد.
تأثیر حملات بر تأسیسات پالایشی و انتقال
معاون وزیر نفت در تشریح آسیبها و خسارات وارده به زیرساختهای انرژی کشور گفت: حمله به منطقه پارس جنوبی، خوراک برخی پالایشگاهها و تأسیسات تولیدی را تحتتأثیر قرار داد. همچنین، پالایشگاه لاوان هدف آسیب جزئی قرار گرفت که به کاهش موقت ظرفیت آن منجر شد.
عظیمیفر با بیان اینکه در حوزه توزیع سوخت نیز به دلیل آسیب به تأسیسات انتقال و ذخیرهسازی سوخت در منطقه ری، پالایشگاه تهران با محدودیتهای عملیاتی روبهرو شد، ادامه داد: از سوی دیگر، محدودیتهای ترانزیتی در بنادر جنوبی، فرایند تأمین بخشی از سوخت از محل واردات را نیز با چالش روبهرو کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران افزود: مجموعه این شرایط دسترسی به ذخایر استراتژیک سوخت را محدود کرد؛ اما با مدیریت وزارت نفت و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت نفت، بهویژه همکاران زنجیره تأمین و توزیع سوخت، زنجیره تأمین بنزین پایدار ماند؛ هرچند به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط موجود، تشریح جزئیات دقیق این اقدامهای پدافندی ممکن نیست.
مدیریت مصرف در مرداد و شهریور با تکیه بر ظرفیت سیانجی
عظیمیفر با اشاره به فرارسیدن روزهای اوج مصرف در ماههای مرداد و شهریور تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای ایجادشده در تولید و واردات سوخت، عبور موفق از این دوره نیازمند مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت مصرف است. هدف ما ایجاد محدودیت در نیازهای ضروری جامعه نیست، بلکه اصلاح موقت برخی رفتارهای مصرفی است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای مغفولمانده بخش سیانجی بهعنوان سوخت جایگزین گفت: در حال حاضر حدود ۴ میلیون خودروی دوگانهسوز و ۲ هزار ۵۰۰ جایگاه فعال سیانجی در کشور وجود دارد. بهمنظور تشویق شهروندان، تعدادی از جایگاهها بهصورت داوطلبانه اقدام به عرضه رایگان سیانجی کردهاند که استفاده از این ظرفیت میتواند فشار بر شبکه توزیع بنزین را بهشدت کاهش دهد.
معاون وزیر نفت همچنین استفاده از ناوگان حملونقل عمومی (که در برخی بخشها رایگان شده است)، کاهش ترددهای غیرضروری، نگهداری فنی مناسب خودروها و رعایت سرعت مجاز را از دیگر راهکارهای مؤثر در این دوره دانست.
موضع دولت در قبال قیمت بنزین و سیاستهای غیرقیمتی
عظیمیفر با مقایسه شرایط ایران با بازارهای جهانی گفت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط مشابه به سهمیهبندی شدید، جیرهبندی یا افزایش چشمگیر قیمت سوخت روی آوردهاند، آن هم در شرایطی که با جنگی مانند آنچه توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه کشور عزیزمان تحمیل شده است، روبهرو نیستند. اما بدون شک سیاست دولت چهاردهم، صیانت از معیشت مردم و خودداری از هرگونه فشار اقتصادی است.
وی تأکید کرد: تمرکز ما بر ابزارهای غیرقیمتی و مدیریتی است؛ البته که اگر مصرف بیرویه ادامه یابد و محدودیتهای تولید ناشی از آسیب به تأسیسات برطرف نشود، ممکن است برای حفظ امنیت انرژی کشور تصمیم مدیریتی اتخاذ شود که هدف آن فقط ترازکردن نظام توزیع است، نه کسب درآمد برای دولت.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با رد هرگونه شایعه درباره تصمیمات ناگهانی تأکید کرد: دولت در موضوع قیمت بنزین به دنبال غافلگیری مردم نیست. اگر در آینده اتخاذ هرگونه تصمیم جدیدی در مسئله قیمت بنزین ضرورت یابد، بیشک این موضوع پیش از اجرا بهطور شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته میشود و پس از دریافت بازخوردها و آمادهسازی بسترهای لازم، اجرا خواهد شد.