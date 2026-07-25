به گزارش ایلنا و به نقل از بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان چک های برگشتی در شبکه بانکی طی بازه زمانی اختلالات بانکی در بانک های ملی، صادرات ایران، تجارت و توسعه صادرات ایران کشور تا ۲ هفته فرصت دارند نسبت به رفع سو اثر چک های خود اقدام کنند تا این موضوع در سابقه اعتباری چک و تسهیلات به عنوان نمره منفی لحاظ نشود.

همچنین تمامی تسهیلات و تعهدات سررسید شده پرداخت نشده در بازه زمانی اختلالات نیز در صورت پرداخت طی ۲ هفته در سابقه اعتباری و گزارش های اعتبارسنجی تسهیلات و چک به عنوان نمره منفی لحاظ نمی‌شود.