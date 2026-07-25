به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جمع خبرنگاران درباره مدیریت سفرهای اربعین اظهار کرد: وزارت راه به عنوان یکی از متولیان اصلی، با هماهنگی ستاد اربعین که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه در حال انجام دارد.

وی درباره احتمال افزایش نرخ بنزین نیز گفت: در حوزه بنزین، قطعاً نیازمند راهبردهایی برای مدیریت مصرف هستیم؛ چراکه دولت بنزین را با قیمتی کمتر از هزینه واقعی در اختیار مردم قرار می‌دهد و در این بخش یارانه پرداخت می‌کند. بنابراین، برای ایجاد توازن در حوزه بنزین، اتخاذ راهکارهای اصلاحی ضروری است.

سخنگوی دولت ادامه داد: اینکه این اصلاحات از طریق سهمیه یا قیمت اعمال شود، در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم، مانند گذشته با دقت، شفافیت، صراحت و صداقتبه اطلاع مردم خواهد رسید.

مهاجرانی همچنین درباره افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش رقم کالابرگ نداریم و همان رقم قبلی در دست بررسی است. اگر امکان افزایش آن فراهم شود، که دولت نیز به آن علاقه‌مند است، حتماً باید منبع مالی پایدار برای آن وجود داشته باشد. رویافروشی نمی‌کنیم و تنها موضوعاتی را با مردم در میانمی‌گذاریم که مبتنی بر واقعیت باشد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درباره مشکل تأمین سوخت در جنوب کشور اظهار کرد: بله، این مشکل وجود دارد. قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه یکی از چالش‌های جدی در این حوزه است. استانداران استان‌های جنوبی پیشنهادهایی برای مدیریت این موضوع ارائه کرده‌اند که در حال بررسی است و در صورت امکان، اجرایی خواهد شد.

سخنگوی دولت در پایان تأکید کرد: صف‌های بنزین زمانی از بین خواهد رفت که بتوانیم رویکردهای اصلاحی در حوزه مدیریت مصرف و تأمین سوخت را به اجرا بگذاریم.

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