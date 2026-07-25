واردات تجهیزات گردشگری آزاد شد

به گزارش ایلنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی، سازوکار ثبت سفارش واردات کشتی‌ها، شناورها، وسایل نقلیه و تجهیزات گردشگری مشمول بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای اجرا ، ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، گمرک با استناد به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده است که سازوکار ثبت سفارش این کالاها از محل آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم برای بهره‌برداری و اقدام مقتضی به گمرکات اجرایی ابلاغ شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام هر گمرک اجرایی خواهد بود.

در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نیز با موضوع «رفع محدودیت و ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاها و تجهیزات گردشگری مشمول بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم از ممنوعیت‌های گروه ۴ و برخی کالاهای گروه ۲» آمده است که کد تعرفه کالاها و تجهیزات ویژه گردشگری در طول اجرای برنامه هفتم از شمول ممنوعیت واردات کالاها، از جمله گروه‌های ۲ و ۴، مستثنی هستند.

بر همین اساس، سازمان توسعه تجارت از گمرک جمهوری اسلامی ایران خواسته است تمهیدات لازم را به گونه‌ای فراهم کند که در مرحله ترخیص، کالاهای مشمول آیین‌نامه اجرایی مذکور به دلیل غیرفعال بودن کد تعرفه‌های گروه‌های ۲ و ۴ با مشکل ممنوعیت مواجه نشوند.

همچنین در مکاتبه دیگری، دفتر مقررات صادرات و واردات فهرست کالاها و کد تعرفه‌های مشمول معافیت بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم را برای اجرا و اقدام لازم به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.

بنابراین گزارش ، کالاهای مشمول این بند در بخشنامه، شامل کشتی‌ها، شناورها، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری موضوع بند (ب) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم است که از ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴ و برخی کالاهای گروه ۲ مستثنی شده‌اند.