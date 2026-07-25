طرح «ممتاز تجارت»؛ انقلابی در سپردهگذاری و تسهیلات بانکی/ بدون مسدودی سپرده و با انعطاف کامل؛ نگاهی به مزایای منحصربهفرد طرح ممتاز
در نظام بانکی کشور، همواره یکی از دغدغههای اصلی مشتریان، دریافت تسهیلات با شرایط مناسب و بدون پیچیدگیهای اداری بوده است. بانک تجارت با معرفی «طرح امتیازی سپرده-تسهیلاتی ممتاز تجارت»، گامی بلند در راستای تحقق این خواسته برداشته است.
به گزارش ایلنا؛ در نظام بانکی کشور، همواره یکی از دغدغههای اصلی مشتریان، دریافت تسهیلات با شرایط مناسب و بدون پیچیدگیهای اداری بوده است. بانک تجارت با معرفی «طرح امتیازی سپرده-تسهیلاتی ممتاز تجارت»، گامی بلند در راستای تحقق این خواسته برداشته است. این طرح با هدف ارائه تسهیلات در قالب عقود مرابحه و قرضالحسنه به اشخاص حقیقی و صنوف دارنده پایانههای فروشگاهی، امکان بهرهمندی از وامهای صفر تا ۲۳ درصد را بر اساس میانگین حساب فراهم کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح ممتاز با انعطافپذیری بالا در مدت سپردهگذاری (یک تا ۱۲ ماه) و بازپرداخت (۱۲ تا ۶۰ ماه)، الگویی موفق برای بانکداری خرد محسوب میشود و میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط ایفاء کند.
انعطافپذیری بینظیر؛ از یک ماه تا یک سال سپردهگذاری
مهمترین ویژگی طرح ممتاز، تنوع بالای آن در جذب سلیقههای مختلف مشتریان است. برخلاف بسیاری از طرحهای تسهیلاتی که مدت زمان سپردهگذاری را به صورت ثابت تعیین میکنند، در این طرح مشتریان میتوانند بازه زمانی یک تا ۱۲ ماهه را بر اساس توان مالی خود انتخاب کنند. همچنین در طول دوره سپردهگذاری، امکان واریز و برداشت وجه بدون مسدودی سپرده وجود دارد که این امر انعطافپذیری طرح را دوچندان کرده است.
نکته قابل توجه اینکه سقف تسهیلات بر اساس گروه هدف تعیین میشود؛ اشخاص حقیقی میتوانند تا سقف ۳ میلیارد ریال وام قرضالحسنه و ۷ میلیارد ریال تسهیلات مرابحه دریافت کنند. این مبالغ برای صنوف دارنده پایانههای فروشگاهی به ترتیب به 7.5 میلیارد ریال و ۵۰ میلیارد ریال افزایش مییابد که نشاندهنده نگاه ویژه بانک به حمایت از کسب و کارها است.
تنوع در نرخ سود؛ از کمهزینهترین تا رقابتیترین گزینهها
طرح ممتاز با ارائه سه نرخ سود متفاوت (۴ درصد برای قرضالحسنه، ۱۴ و ۲۳ درصد برای مرابحه)، امکان انتخاب آگاهانه را برای مشتریان فراهم کرده است. برای مثال، در صورت انتخاب میانگین ۱۲ ماهه حساب و بازپرداخت ۲۴ ماهه، مشتریان میتوانند تا ۲۷۶ درصد میانگین حساب خود تسهیلات ۲۳ درصدی دریافت کنند. همچنین با ایجاد ۶ ماه میانگین و انتخاب بازپرداخت ۲۴ ماهه، امکان دریافت ۱۳۸ درصد میانگین حساب با نرخ ۱۴ درصد فراهم است.
مسئولان بانکی تأکید دارند این تنوع، طرح را به گزینهای ایدهآل برای تمام سلایق تبدیل کرده و مشتریان میتوانند با استفاده از محاسبهگر موجود در وبسایت بانک، دقیقترین گزینه را متناسب با نیاز خود انتخاب کنند.
ضمانتهای متناسب با رتبه اعتباری
در بخش وثایق و تضامین نیز طرح ممتاز با رویکردی هوشمندانه طراحی شده است. بر اساس رتبه اعتباری (A، B، C و D)، شرایط ضمانت تعیین میشود. برای نمونه، متقاضیان با رتبه A و B تا سقف مشخصی نیازی به ضامن ندارند و صرفاً با ارائه قرارداد لازمالاجرا و چک یا سفته به میزان ۱۲۰ درصد اصل تسهیلات، میتوانند وام دریافت کنند.
کارشناسان معتقدند؛ این رویکرد طبقهبندی شده، علاوه بر رعایت اصول اعتباری، دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات بانکی را تسهیل میکند. همچنین امکان دریافت تسهیلات مجدد بدون نیاز به تسویه قبلی، در صورت عمل به تعهدات، از دیگر امتیازات منحصربهفرد این طرح محسوب میشود.