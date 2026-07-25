به گزارش ایلنا از وزارت نفت، داویت خوداتیان امروز (شنبه، سوم مرداد) در دیدار با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، بیان کرد: در این نشست، زمینه‌های همکاری‌ ایران و ارمنستان را بررسی و درباره تشکیل کارگروه تخصصی مشترک به توافق رسیدیم.

وی افزود: مقرر شد این کارگروه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل و فعالیت خود را آغاز کند تا همکاری‌های ایران و ارمنستان در همه حوزه‌های مرتبط با وظایف دو وزارتخانه توسعه یابد.

وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان با اشاره به همکاری‌های کنونی دو کشور در بخش انرژی گفت: ارمنستان اکنون نیز در حوزه فرآورده‌های نفتی با ایران همکاری دارد و برای اجرای پروژه‌های راهسازی از قیر ایران استفاده می‌کند.

خوداتیان با بیان اینکه همکاری‌های انرژی بین دو کشور بر پایه تبادل گاز و برق جریان دارد، تصریح کرد: ارمنستان در ازای ارسال برق به ایران، گاز دریافت و مصرف می‌کند و علاقه‌مند است حجم این مبادلات و همکاری‌های دوجانبه بیش از پیش افزایش یابد.

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