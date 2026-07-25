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همکاری‌های انرژی ایران و ارمنستان در همه حوزه‌ها توسعه می‌یابد

همکاری‌های انرژی ایران و ارمنستان در همه حوزه‌ها توسعه می‌یابد
کد خبر : 1818218
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وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان از توافق تهران و ایروان برای تشکیل کارگروه تخصصی مشترک در حوزه انرژی خبر داد و گفت: دو کشور مصمم هستند با آغاز فعالیت این کارگروه، همکاری‌های دوجانبه را در همه حوزه‌های مرتبط گسترش دهند.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، داویت خوداتیان امروز (شنبه، سوم مرداد) در دیدار با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، بیان کرد: در این نشست، زمینه‌های همکاری‌ ایران و ارمنستان را بررسی و درباره تشکیل کارگروه تخصصی مشترک به توافق رسیدیم.

وی افزود: مقرر شد این کارگروه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل و فعالیت خود را آغاز کند تا همکاری‌های ایران و ارمنستان در همه حوزه‌های مرتبط با وظایف دو وزارتخانه توسعه یابد.

وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت‌های ارمنستان با اشاره به همکاری‌های کنونی دو کشور در بخش انرژی گفت: ارمنستان اکنون نیز در حوزه فرآورده‌های نفتی با ایران همکاری دارد و برای اجرای پروژه‌های راهسازی از قیر ایران استفاده می‌کند.

خوداتیان با بیان اینکه همکاری‌های انرژی بین دو کشور بر پایه تبادل گاز و برق جریان دارد، تصریح کرد: ارمنستان در ازای ارسال برق به ایران، گاز دریافت و مصرف می‌کند و علاقه‌مند است حجم این مبادلات و همکاری‌های دوجانبه بیش از پیش افزایش یابد.

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