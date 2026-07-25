حداد عادل:
رهبر شهید ساخت آسمانخراش در شیخنشینها را به معنای پیشرفت واقعی نمیدانست
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رهبر شهید همواره تأکید میکرد که نباید تصور کرد ساخت آسمانخراشها در برخی شیخنشینها به معنای پیشرفت واقعی است، چراکه این پروژهها با درآمدهای نفتی و توسط شرکتهای خارجی ساخته شدهاند. از نگاه ایشان، پیشرفت واقعی آن است که یک ملت بتواند پس از سالها تحقیق و تحمل تحریمها، در برابر دو ابرقدرت بزرگ نظامی جهان ایستادگی کرده و آنان را به استیصال بکشاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غلامعلی حدادعادل در مراسم بزرگداشت «امام مجاهد» در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ویژگیهای رهبر شهید، گفت: ایشان با حکمت و آیندهنگری همواره بر شناخت صحیح دشمن تأکید داشت و معتقد بود نباید فریب ظواهر پیشرفت برخی کشورها را خورد.
وی اظهار کرد: رهبر شهید همواره تأکید میکرد که نباید تصور کرد ساخت آسمانخراشها در برخی شیخنشینها به معنای پیشرفت واقعی است، چراکه این پروژهها با درآمدهای نفتی و توسط شرکتهای خارجی ساخته شدهاند. از نگاه ایشان، پیشرفت واقعی آن است که یک ملت بتواند پس از سالها تحقیق و تحمل تحریمها، در برابر دو ابرقدرت بزرگ نظامی جهان ایستادگی کرده و آنان را به استیصال بکشاند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این نگاه حاصل شناخت درست دشمن و تفکر حکیمانه بود، افزود: رهبر شهید همواره هشدار میداد که جای دوست و دشمن را عوض نکنید، جای جلاد و قربانی را تغییر ندهید، تاریخ را فراموش نکنید و وقایعی همچون ۲۸ مرداد را چراغ راه آینده قرار دهید. همچنین تأکید داشت که نباید فریب لبخند دشمن را خورد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از توصیههای مهم ایشان، امیدوار نگه داشتن مردم و پرهیز از حاشیهسازی و جایگزین کردن مسائل فرعی به جای موضوعات اصلی بود.
رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه خود در عرصه سیاست گفت: رهبر شهید همواره بر حفظ حرمت جایگاههای قانونی تأکید داشت. حتی اگر با رئیسجمهور یا اعضای دولت اختلافنظر یا اختلاف سلیقهای وجود داشت، مراقبت میکرد که جایگاه ریاستجمهوری، وزارتخانهها و مجلس شورای اسلامی حفظ شود و این رویکرد را نشانهای از حکمت در مدیریت کشور میدانست.
حدادعادل همچنین با اشاره به نگاه رهبر شهید نسبت به آرای مردم، تصریح کرد: ایشان همواره تلاش میکردند آنچه مردم به آن رأی دادهاند تا حد امکان مورد احترام قرار گیرد. در طول سالهای رهبری نیز هیچ رئیسجمهوری پیش از پایان دوره مسئولیت خود از کار برکنار نشد، زیرا ایشان به قدرت و انتخاب ملت باور داشت و میخواست مردم نیز به اثرگذاری رأی خود ایمان داشته باشند.
وی با بیان اینکه این مسیر در دوره رهبری جدید نیز ادامه مییابد، گفت: امیدواریم این جنگ با پیروزی عزتمندانه ملت ایران به پایان برسد، دل خانوادههای شهدا و مردم ایران آرامش یابد و روزهایی بهتر از گذشته برای کشور رقم بخورد.